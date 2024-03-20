İstanbul’un ilçeleri ile ilgili anket sonuçları açıklandı! Esenyurt’ta sürpriz sonuçlar var; Ataşehir, Kadıköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de ise…

ESENYURT YEREL SEÇİM ANKETİ

İstanbul’da yerel seçim sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında ise kuşkusuz ki Esenyurt geliyor. Esenyurt ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildiğinde ise çok konuşulacak bir sonuç ortaya çıktığı görüldü. ORC’nin anketine göre Esenyurt’ta seçim yarışını AK Parti önde götürüyor. AK Parti Hamit Öncü ile yüzde 39,7, CHP ise Ahmet Özer ile yüzde 35,2’lik bir oy oranına ulaştı.