İstanbul’un ilçeleri ile ilgili anket sonuçları açıklandı! Esenyurt’ta sürpriz sonuçlar var; Ataşehir, Kadıköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de ise…

İstanbul’da yerel seçim heyecanı devam ederken son dakika anket sonuçları da peş peşe açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği öne sürülen yarış sonrası gözler bu kez İstanbul’un ilçelerine çevrildi. ORC Araştırma İstanbul’un ilçelerinde yaptığı yerel seçim anketini açıkladı.
İşte ORC Araştırma’nın anketine göre Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer’de gerçekleşmesi beklenen seçim sonuçları:
Kadıköy ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildiğinde CHP adayı Mesut Kösedağı’nın yüzde 44,2 ile en yüksek oy oranına ulaştığı görüldü.
Ataşehir ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildiğinde ise ankette ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Ankete göre CHP’nin adayı Onursal Adıgüzel yüzde 29,2’lik oy oranına ulaşırken AK Parti’nin adayı ise yüzde 27,8 oy oranı almayı başardı.
Sarıyer’de yerel seçim yarışı başa baş bir şekilde devam ediyor. Sarıyer ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildiğinde ise anket sonuçlarına göre yarışı önde götüren isim yüzde 31,5’lik oy oranı ile AK Parti’nin adayı Hüseyin Coşkun oldu.
İstanbul’da yerel seçim sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında ise kuşkusuz ki Esenyurt geliyor. Esenyurt ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildiğinde ise çok konuşulacak bir sonuç ortaya çıktığı görüldü. ORC’nin anketine göre Esenyurt’ta seçim yarışını AK Parti önde götürüyor. AK Parti Hamit Öncü ile yüzde 39,7, CHP ise Ahmet Özer ile yüzde 35,2’lik bir oy oranına ulaştı.