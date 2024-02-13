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  4. İstanbul Üniversitesi öğrencileri endişeli, 'ziyaretçi' kararı isyan ettirdi! Kampüsten fotoğraflar geldi: "Sirk maymununa döndük"

İstanbul Üniversitesi öğrencileri endişeli, 'ziyaretçi' kararı isyan ettirdi! Kampüsten fotoğraflar geldi: "Sirk maymununa döndük"

13.02.2024 15:10 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nin kapılarını ziyaretçilere açması öğrencileri isyan ettirdi. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından öğrenciler sosyal medyadan kampüsteki durumun fotoğraflarını paylaşıp tepkilerini dile getirdi. Öğrencilerin en çok yakındığı konu ise güvenlik oldu: "Sapığı, psikopatı rahat rahat dışarıda geziyorken beni kim nasıl koruyacak?"

Köklü tarihiyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir dönem başladı. Üniversite yönetimi, üniversiteden olmayanların ders saatleri de dahil olmak üzere okulun tüm kampüslerini ziyaret edebilmesini kararlaştırdı. Öğrenciler ise isyan bayrağını çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Üniversitesi öğrencileri endişeli, 'ziyaretçi' kararı isyan ettirdi! Kampüsten fotoğraflar geldi: "Sirk maymununa döndük"

DERSLER DEVAM EDERKEN ZİYARETÇİLER GELEBİLİYOR

DERSLER DEVAM EDERKEN ZİYARETÇİLER GELEBİLİYOR

Üniversite yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, üniversitenin başta Beyazıt'taki ana kampüs ile çevresindeki yerleşkeleri olmak üzere, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan kampüsler de ziyarete açıldı. Bu kapsamda okullar hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

"MÜZE ÜNİVERSİTE" KONSEPTİ TARTIŞMA YARATTI

"MÜZE ÜNİVERSİTE" KONSEPTİ TARTIŞMA YARATTI

Kampüse ilginin yoğun olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede kendi odası da olmak üzere pek çok etkinlik yapıldığını, bu sayede ziyaretçilerin meşhur odaları "müze üniversite" gibi gezdiklerini kaydetti.

"MÜZE DEĞİL, OKUL"

"MÜZE DEĞİL, OKUL"

Zülfikar'ın "müze üniversite" vurgusu öğrencilerin tam da tepki gösterdiği nokta oldu. X'te açılan #iümüzedeğilokul etiketi altında kampüslerin açılması sonrası yaşananlar ve şikayetler dile getirildi.

AMFİLERE GİRİLİP FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

AMFİLERE GİRİLİP FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

Sosyal medyada paylaşılan şikayetlere göre amfilerin kapalı olacağı belirtilmesine rağmen ziyaretçiler amfileri de ziyaret etmeye başladı.

Üstelik ziyaretle kalmayıp öğrencilerin itirazına rağmen fotoğraflar da çekiliyor.

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İstanbul Üniversitesi
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