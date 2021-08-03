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  4. İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada

İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada

03.08.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin istatistik sitesi tarafından her sene kamuoyu ile paylaşılan dünyanın en güçlü orduları listesi, 2021 yılında da yayınlandı. Geçen sene listede yer alan ve yeri değişen ülkeler arasında Türkiye'de yer aldı. Dünyanın en güçlü orduları 2020 listesinde ABD ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise Rusya yer aldı. Türkiye ise 2020 yılı dünyanın en güçlü orduları listesinde 13. Sırada listelendi. İşte 2021 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi!

2021 Dünyanın en güçlü orduları listesi belli oldu! Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2020 listesinde ön sıralarda yer alırken, bu seneki listede yeri değişti. ABD askeri istatistik sitesinin paylaştığı veriler baz alınarak, dünyanın en güçlü orduları listesi Global Firepower tarafından hazırlandı. Paylaşılan listede toplamda 30 ülke yer aldı. İşte 2021 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi!

Türkiye'nin yeri değişti!

Geçtiğimiz sene dünyanın en güçlü orduları listesinde 13. sırada yer alan Türkiye, bu sene sıralamasını üst basamaklara yükseltti.
2021 yılında da listenin en başında Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, ikinci sırada Rusya yer aldı.
Türkiye 11. sıraya yükselirken, listenin en sonunda ise İsviçre yer aldı.

1. ABD

1. ABD
2 milyon 245 bin askeri personel , 13 binin üzerinde uçak , 6 bin 100 tank , 40 bin zırhlı araç

2. RUSYA

2. RUSYA
3.5 milyonun üzerinde askeri personel , 4 bin 144 uçak , 13 bin tank , 27 bin 100 zırhlı araç
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Anahtar Kelimeler:
Ordu

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