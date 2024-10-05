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Kadın gassallar ibretlik hatıralarını anlattı! 'Mis gibi kokan teyze, anne ile bebeği'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.10.2024 14:10
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Kadın gassalların cenaze yıkarken şahit oldukları ibretlik haller, kendilerine duygusal anlar yaşatıyor. Samsun'da gassallık mesleği yapan iki kadın en çok etkilendikleri cenazeleri anlattı. 'Mis gibi kokan teyze' ve 'Anne ile bebeğinin' cenazesi tüyler ürpertti. Anlattıklarıyla dikkat çeken gassal kadınlar özellikle gençlerin bu mesleğe yoğun ilgi duyduğunu belirtti.

İnsanların en hüzünlü anlarına tanık olan gassallar, dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyor. Cenazeleri yıkadıktan sonra kefenleyerek yakınlarına teslim eden gassallar, çalışırken kimi zaman çok üzülüyor kimi zaman ise hayretler içinde kalıyor. Uzun yıllardır gassal olarak çalışan iki kadın mesleğe dair ibretlik anılarını anlattı.

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KADIN GASSALLARIN İBRETLİK HATIRALARI!

50 BİNDEN FAZLA CENAZE YIKADI

50 BİNDEN FAZLA CENAZE YIKADI

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede 9 kadın gassal görev yapıyor. Gassalların en tecrübelisi olan 58 yaşındaki Sahure Yağmur, 18 yıllık meslek hayatında 50 binden fazla cenaze yıkadığını söyledi.

Meslek hayatında yaşadıkları ilginç anları anlatan Yağmur, "Gassallık mesleğinde 18 yıl bitti. 50 binden fazla cenaze yıkamışımdır. Gassallık mesleğinde ister istemez birçok şeyle karşılaşıyoruz. Normal cenazelerin yanında, trafik kazaları, otopsiler, yangın sonucu ölüm gibi her çeşit cenaze geldiği için çok fazla üzüntü yaşıyorsun. Acıma duygusuyla beraber yemekten, içmeden kesildiğimiz durumlarda oluyor. Şükredecek şekilde de yaşıyorsun.

EN ÇOK ÇOCUK CENAZELERİ ONU ETKİLEDİ

EN ÇOK ÇOCUK CENAZELERİ ONU ETKİLEDİ

En çok genç ölümlerinde, anne ve çocukları geldiklerinde üzülüyoruz. Yıllardan beridir en fazla etkilendiğim durumdur. Bu durum bizim kendi gerçeğimiz. Aynılarını bizler de yaşayacağız. Allah nasıl bir kader, nasıl bir takdirle başımıza ne verecek bilmiyoruz. Biz de bu yollardan geçeceğiz. O yüzden ben hep kendim sonum gibi bakmaya çalışıyorum. Öyle olunca iş tekniklerinden daha çok manevi tarafına eğiliyorum. Kul hakkına çok eğiliyorum. Bir cenaze geldiğinde inşallah imanla gitmiştir diye dua ediyorum” dedi.

GENÇLERDEN MESLEĞE YOĞUN İLGİ

GENÇLERDEN MESLEĞE YOĞUN İLGİ

Gençlerin mesleğe ilgi duyduğunu belirten Yağmur, “Gençlerden çok büyük bir talep var. Bu mesleği yapmak istiyorlar. Korkarlar mı diye düşünülüyor ama cesaretliler. Yapmayı gerçekten isteyenler var. Benim endişem şu: Çok genç ve tecrübesiz biri bu işe başlandığı zaman işin anlam ve maneviyatına, derinliklerine çok fazla giremeyebilir. Bu durum onu olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

12 yıldır gassallık mesleğini yapan Tuğba Akar ise "Mesleğe ilk başladığımda 1 hafta annemle birlikte uyumuştum. Cesaretim çok azdı. Sonrasında alıştım. Mesleğimi çok seviyorum. Hem ahiretlik hem de dünyalık olduğu için ayrıca cenaze yakınlarından çok dua aldığımız için bu beni onurlandırıyor.

Anahtar Kelimeler:
cenaze
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