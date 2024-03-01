Kadınların ilgilenmediği tek uğraş! İlginç tespiti ilk kez o yaptı 'Bu kadar net! Kadınlar tavırlarını koymuş durumda'

"NEYİN KIYMETLİ, NEYİN KIYMETSİZ OLDUĞUNU DA BİLMİYORLAR"

Özsoy "Tahribatın boyutu o kadar arttı ki basına düşen bu konuda ciddi haberler var. Tabii ki bunlar aynı zamanda eserlere de zarar veriyorlar. Çünkü neyin kıymetli neyin kıymetsiz olduğunu da çok bilmiyorlar. Bu eserler genellikle bu işi yapanlar tarafından pazarlanıyor. Dolayısıyla bu topraklara ait kültür varlıklarımız hem zarar görüyor hem elimizden uçup gidiyorlar. Bu zarar verilmiş yerleri de restore etmemiz gerçekten çok güç, çünkü Kayseri’de küçüklü büyüklü 100’e yakın tümülüs var. Bunların hepsini koruyalım, restore edelim dersek buna ciddi zaman ve bütçe gerekli. Bunların burada hem saygı açısından hem arkeolojik ve tarih açısından durmasını bekliyoruz. İlk gömüldükleri gün gibi bulunmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.