KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Kadınların ilgilenmediği tek uğraş! İlginç tespiti ilk kez o yaptı 'Bu kadar net! Kadınlar tavırlarını koymuş durumda'

    Kadınların ilgilenmediği tek uğraş! İlginç tespiti ilk kez o yaptı 'Bu kadar net! Kadınlar tavırlarını koymuş durumda'

    01.03.2024 13:24
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; kadınların anne olarak bir şefkat boyutu, ölüye saygıda daha ön planda olduğu ve korumacı bir ruh tarafının bulunduğunu belirterek, kadınların dünyada sadece definecilikle uğraşmadığını söyledi.

    Kayseri’de bulunan bazı tümülüslerin defineciler tarafından zarar gördüğünü aktaran Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Özsoy; tümülüslerin kültürel ve tarihi önemi hakkında bilgiler verdi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    PROF. DR. ÖZSOY: "KADINLARIN İLGİLENMEDİĞİ UĞRAŞ DEFİNECİLİKTİR"

    Tümülüslerin kutsal yerler olduğunu ve tarihi-arkeolojik olarak da önem arz ettiğini aktaran Özsoy, "Tümülüsler bireysel mezarlar aslında. Şimdiki kavramlarla söylemek gerekirse o bölgede yaşayan zengin birinin veya bir yöneticinin o günün şartlarında yapılan bir mezarı. Tarihte de o dönemde bu şekilde, biraz da anıtsal yığma taşlarla bir mezar yeri yapma, bunu da yüksekte yapma örneklerini görüyoruz. Genelde birbirlerini gören tümülüsler var. Tabii buralar kutsal yerler. Her şey bir tarafa bizim mezar yerlerimiz kutsal, saygı gerektiriyor. Uyuyanlara, bu dünyadan göçmüş insanlara dokunulmama var, bulunduğu yerde muhafaza etme olayı ön planda." dedi.

    Özsoy, "İkinci söyleyeceğimiz tabii ki tarihi ve arkeolojik boyutu. Tarihi ve arkeolojik açısından da bölge hakkında bilgi edinme, dönemin yaşantısı hakkında tümülüslerden bilgi edinme söz konusu. Dolayısıyla hem bulunduğumuz şehrin tarihi ve medeniyetinin bir parçası hem de başka ülkelerde olmayan bu örnekler hem şehrin hem de ülkenin tanıtımı açısından önemli bir yere sahip." şeklinde konuştu.

    "MAALESEF BİZİM COĞRAFYADA DEFİNECİLERİN TALANINA MARUZ KALIYOR"

    "MAALESEF BİZİM COĞRAFYADA DEFİNECİLERİN TALANINA MARUZ KALIYOR"

    Devamında Özsoy, "Fakat, diğer açıdan bu gibi yerler maalesef bizim coğrafyada definecilerin talanına maruz kalıyor. Onların yasa dışı yollarla kazdığı, yasa dışı yollarla ulaşmaya çalıştığı, dolayısıyla zarar verdiğini görüyoruz. Daha önce belki insan gücüyle oluyordu, günümüzde makine gücüyle olunca tahrip daha da arttı ve hızlandı." dedi.

    "NEYİN KIYMETLİ, NEYİN KIYMETSİZ OLDUĞUNU DA BİLMİYORLAR"

    "NEYİN KIYMETLİ, NEYİN KIYMETSİZ OLDUĞUNU DA BİLMİYORLAR"

    Özsoy "Tahribatın boyutu o kadar arttı ki basına düşen bu konuda ciddi haberler var. Tabii ki bunlar aynı zamanda eserlere de zarar veriyorlar. Çünkü neyin kıymetli neyin kıymetsiz olduğunu da çok bilmiyorlar. Bu eserler genellikle bu işi yapanlar tarafından pazarlanıyor. Dolayısıyla bu topraklara ait kültür varlıklarımız hem zarar görüyor hem elimizden uçup gidiyorlar. Bu zarar verilmiş yerleri de restore etmemiz gerçekten çok güç, çünkü Kayseri’de küçüklü büyüklü 100’e yakın tümülüs var. Bunların hepsini koruyalım, restore edelim dersek buna ciddi zaman ve bütçe gerekli. Bunların burada hem saygı açısından hem arkeolojik ve tarih açısından durmasını bekliyoruz. İlk gömüldükleri gün gibi bulunmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    "ÖNEMLİ BİR TESPİT YAPMAK GEREKİYOR! İLGİNÇTİR BU DEFİNECİLER SADECE ERKEKLER"

    "ÖNEMLİ BİR TESPİT YAPMAK GEREKİYOR! İLGİNÇTİR BU DEFİNECİLER SADECE ERKEKLER"

    Yasa dışı kazı yapanların genelde erkekler olduğunu, anne olarak kadınlarda koruma ruhu bulunduğunun altını çizen ÇEKÜL Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Definecilik noktasında önemli bir tespit yapmak gerekiyor. Bu tespiti literatürde göremedim. Hem yerel hem ulusal hatta uluslararası basında bu tespit, ilk defa yapılan bir tespit. Kimdir bu defineciler? İlginçtir bu defineciler sadece erkekler. Yani maalesef erkeklerin ilgi duyduğu, erkeklerin illegal olarak bu işlerde bulunduğu, çoğu yaralanmayla, hapisle neticelenen bir uğraşı." dedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    define kadın ilik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

    Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.