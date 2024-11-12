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Kalp krizinden bir ay önce görülen yaygın belirti! Birçok kişi tarafından hafife alınıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.11.2024 08:21
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Günümüzün en yaygın sağlık problemlerinden biri olan kalp krizi her yıl binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Araştırmalara göre İngiltere'de her gün yaklaşık 77 kadın kalp krizinden ölüyor. Kalp krizinde dair yapılan araştırmalar, kalp krizi yaşayan bazı kişilerin krizden önce ortaya çıkan yaygın uyarı işaretlerine dikkat etmemiş olabileceklerini gösteriyor. İşte kalp krizinin 1 ay önce ortaya çıkan belirtisi...

Kalp krizi ve inme tüm dünyada en sık tespit edilen ölüm nedenlerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılı geldiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı her sene 23,6 milyon insanın yaşamını kaybedeceğini öngörüyor. Bu noktada kalp krizinden önce görülen öenmli belirtileri dikkate almak önem kazanıyor. Peki, kalp krizinin 1 ay önce ortaya çıkan önemli belirtileri neler?

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Uzmanlar, önemli sayıda kadının hayati bir semptomu gözden kaçırıyor olabileceği ve bunun kalp krizinden ölme riskini artırabileceği konusunda uyardı.

NottinghamshireLive'ın bildirdiğine göre, kalp krizi sırasında göğüs ağrısı yaygın bir deneyim olsa da, mide ekşimesi ve anksiyete gibi diğer semptomlar da yaygın olabilir. Nispeten iyi huylu görünebilen bu semptomlar, kadınların genellikle gerekli tıbbi müdahaleyi ertelemesine yol açar.

Uzmanlar artık hazımsızlığın kalp krizinin yeterince tanınmayan bir işareti olduğuna dikkat çekiyor ve bunun durumun başlangıcını işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Circulation dergisinde yayınlanan araştırma, kadınların kalp krizinden önceki ayda hazımsızlıktan sıklıkla bahsettiğini buldu. Çalışmanın kadın katılımcılarının yaklaşık %39'u kalp krizinden önce rahatsızlık hissettiğini belirtti, ancak hazımsızlık genellikle kalp krizi sırasında mevcut değildi.

Durumun ciddiyetini daha da vurgulayan araştırmacılar, daha önce yapılan çalışmalarda kadınların yüzde 85-90'ının kalp krizi öncesinde birden fazla belirti yaşadığını ortaya koydu.

Kadınlada kalp krizinden önceki ayda ortaya çıkan belirtiler:

Olağandışı yorgunluk (%71)

Uyku bozukluğu (%48)

Nefes darlığı (%42)

Hazımsızlık (%39)

Kaygı (%36)

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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