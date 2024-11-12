Kalp krizinden bir ay önce görülen yaygın belirti! Birçok kişi tarafından hafife alınıyor

NottinghamshireLive'ın bildirdiğine göre, kalp krizi sırasında göğüs ağrısı yaygın bir deneyim olsa da, mide ekşimesi ve anksiyete gibi diğer semptomlar da yaygın olabilir. Nispeten iyi huylu görünebilen bu semptomlar, kadınların genellikle gerekli tıbbi müdahaleyi ertelemesine yol açar.