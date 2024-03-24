Karabük Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilere çirkin sözler! Kızılay yönetiminden açıklama geldi, o paylaşımların hesabı sorulacak

Karabük Üniversitesi'nde Türk öğrencilerle Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşaması sonucu HIV ve HPV pozitif vakalarında artış yaşandığı iddiası gündemi sarstı. İl Sağlık Müdürlüğünden gelen açıklamada vakaların arttığı, hastanelerde yoğunluk olduğu iddiaları yalanlanmıştı. Bu sırada Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç'un olayla ilgili sosyal medya gönderileri tepki çekti.
İddia itiraf sayfasına gelen mesajların paylaşılmasıyla gündeme geldi. Mesajlarda Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle ilişkiye girmelerinin ardından hastalık kaptıklarını yazdıkları görülüyordu.
Türkiye bir anda Karabük'ü konuşmaya başlarken Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten bir açıklamada bulundu. Açıklamada ayrıca son günlerde söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığı belirtildi.
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç ise Karabük Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilere hakaret etti.
Bir başka paylaşımında ise Koç'un olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor derbisiyle ilgili bir başka kullanıcının paylaşımına da çirkin bir yorum yaptığı görüldü.
Paylaşımlar gündeme gelirken Koç'un hesabı kapandı.