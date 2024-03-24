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  4. Karabük Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilere çirkin sözler! Kızılay yönetiminden açıklama geldi, o paylaşımların hesabı sorulacak

Karabük Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilere çirkin sözler! Kızılay yönetiminden açıklama geldi, o paylaşımların hesabı sorulacak

24.03.2024 10:46
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Sosyal medya Karabük Üniversitesi'nden olduğu öne sürülen öğrencilerin itiraflarını konuşmaya devam ediyor. Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç'un Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki yaşadıktan sonra hastalık kaptığını belirten kadın öğrencileri ağır sözlerle hedef aldığı paylaşımları ortaya çıktı. Koç için hızla harekete geçildi, Kızılay yönetiminden açıklama gecikmedi.

Karabük Üniversitesi'nde Türk öğrencilerle Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşaması sonucu HIV ve HPV pozitif vakalarında artış yaşandığı iddiası gündemi sarstı. İl Sağlık Müdürlüğünden gelen açıklamada vakaların arttığı, hastanelerde yoğunluk olduğu iddiaları yalanlanmıştı. Bu sırada Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç'un olayla ilgili sosyal medya gönderileri tepki çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU 'KARABÜK' İDDİASI

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU 'KARABÜK' İDDİASI

İddia itiraf sayfasına gelen mesajların paylaşılmasıyla gündeme geldi. Mesajlarda Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle ilişkiye girmelerinin ardından hastalık kaptıklarını yazdıkları görülüyordu.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye bir anda Karabük'ü konuşmaya başlarken Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten bir açıklamada bulundu. Açıklamada ayrıca son günlerde söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığı belirtildi.

KADINLARI BÖYLE HEDEF ALDI

KADINLARI BÖYLE HEDEF ALDI

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç ise Karabük Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilere hakaret etti.

OLAYLI DERBİ HAKKINDA DA ÇİRKİN İFADELER

OLAYLI DERBİ HAKKINDA DA ÇİRKİN İFADELER

Bir başka paylaşımında ise Koç'un olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor derbisiyle ilgili bir başka kullanıcının paylaşımına da çirkin bir yorum yaptığı görüldü.

HESAP KAPANDI

HESAP KAPANDI

Paylaşımlar gündeme gelirken Koç'un hesabı kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Üniversitesi Karabük itiraf
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