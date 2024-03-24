Karabük Üniversitesi'ndeki kadın öğrencilere çirkin sözler! Kızılay yönetiminden açıklama geldi, o paylaşımların hesabı sorulacak

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye bir anda Karabük'ü konuşmaya başlarken Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten bir açıklamada bulundu. Açıklamada ayrıca son günlerde söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığı belirtildi.