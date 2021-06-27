Karaciğer falı nedir? Karaciğer falı ne demek?

YKS'nin 2. oturumu olan AYT sınavında karaciğer falı sorusuyla karşılaşan öğrenciler sınav sonrası karaciğer falının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. "Karaciğer falı nedir?" sorusu yanıtını AYT'ye giren yüz binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Karaciğer falı ne demek?

Karaciğerin sağlık üzerindeki etkisi geçmiş dönemler boyunca toplulukların inanışlarına konu olmuştur. Eski dünyanın farklı bölgelerinde karaciğer, insan karakter ve kaderi hakkında mistik inançta merkezi bir yer işgal etmiştir. İlk insanlar karaciğerin ılık ve bol kanlı görünümünden etkilenmişlerdir.

Onlar için ılık kan hayat, yokluğu ise ölüm anlamına gelmiştir. Ilık kanı karaciğer yaratır. Bu nedenle hayatın merkezi olma özelliğini taşır. Öte yandan karaciğerin şekli ve büyüklüğü de eski dönemlerde yaşamış insanları etkileyebileceği öngörülüyor.

Karaciğer Fah geleneğinde temel bir düşünce vardır. Bu düşüncede kurban edilen hayvanın karaciğeri kendisine başvurulan tanrının karaciğerini temsil etmektedir.

Böylece tanrının tespit ettiği gelecek ile ilgili olayları ve tanrının iradesini, kurban edilen hayvanın karaciğerin de okumak mümkün olmuştur.