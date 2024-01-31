Kemik erimesini durduran 2 süper besin! Bir arada tüketildiğinde mucizeler yaratıyor... Sessiz hastalığa karşı inanılmaz etkili

Parçalanan kemik miktarı, yeni oluşturulan kemik miktarını geçtiğinde osteoporoz yani kemik erimesi oluşur. Kemiklerin iç yapısı bal peteğine benzer. Bu peteğin için kalsiyum sütunlarından oluşur. Kalsiyum sütunlarının sıklığı arttıkça kemik yoğunluğu artar. Bir kişide osteoporoz varsa, peteğin duvarlarını oluşturan kemikler küçülür ve kemikler arasındaki boşluklar büyür. Bu durum kemiği daha zayıf bir hale getirir. Osteoporoz en çok menopoz sonrası kadınlarda görülmektedir. İşte bir arada kullanıldığında mucizeler yaratan 2 süper gıda ve faydaları...