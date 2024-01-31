Kemik erimesini durduran 2 süper besin! Bir arada tüketildiğinde mucizeler yaratıyor... Sessiz hastalığa karşı inanılmaz etkili

Parçalanan kemik miktarı, yeni oluşturulan kemik miktarını geçtiğinde osteoporoz yani kemik erimesi oluşur. Kemiklerin iç yapısı bal peteğine benzer. Bu peteğin için kalsiyum sütunlarından oluşur. Kalsiyum sütunlarının sıklığı arttıkça kemik yoğunluğu artar. Bir kişide osteoporoz varsa, peteğin duvarlarını oluşturan kemikler küçülür ve kemikler arasındaki boşluklar büyür. Bu durum kemiği daha zayıf bir hale getirir. Osteoporoz en çok menopoz sonrası kadınlarda görülmektedir. İşte bir arada kullanıldığında mucizeler yaratan 2 süper gıda ve faydaları...
Tokyo Tarım Üniversitesi'nden Prof. Yoshiko Ishimi bu konuda uzun yıllar çalıştıktan sonra şu sonucu buluyor. Ishimi'ye göre soya fasUlyesinde bulunan izoflavon osteoporozun ilerlemesine engel olan bir maddedir. İzoflavon bağırsaktaki bakterilerle birleştiğinde ekuol adlı bir maddeyi ortaya çıkarır. Ekuol moleküler yapısı itibarıyla östrojene çok benzeyen bir maddedir. Bu özelliği sayesinde ekuol osteoporoz yani kemik erimesini engeller.
Araştırmalara göre izoflavonun bağırsaklarda ekuol maddesine dönüşme oranı Asyalılarda %50, Asyalı olmayanlarda %30 oranındadır. Ancak kemik sağlığı açısından soya ürünlerinden faydalanmak için ekuol oluşumu şart değildir. Araştırmalar beden ekuol üretmese bile soya ürünlerinin osteoporozu baskıladığını göstermektedir. Tofu, soya sütü, soya falüsyesi tozu ve fermente edilmiş soya fasülyesinde soya izoflavonları bulunmaktadır.
Kivi soya ürünleri ile birlikte yendiğinde izoflavonun etkisini katbekat arttıran br meyvedir. Profesör Ishimi menopoza gireli 5 yıl olmuş kadınlarda soya izoflavonları ile kivi birlikte yendiğinde ne olduğunu araştırdı. Araştırma sonucunda soya ürünlerini kivi ile yiyen kadınlarda kemik erimsesinin çok daha az olduğu ortaya çıktı.
Kivi K vitamini yönünden zengin bir meyvedir. K vitamini almak kemik yoğunluğunu olumlu yönde etkiler. Eğer osteoporoz riski taşıyorsanız herhangi bir soya ürünü ve kiviyi birlikte yemeyi alışkanlık getirebilirsiniz. Sadece iki gıdayı birlikte yemek kemiklerinizde mucizeler yaratacaktır. Marketlerde kolaylıkla bulunabilen soya sütü ile birlikte bir adet kiviyi sabah kahvaltıda yiyebilirsiniz. Kısa zamanda etkisini göreceksiniz.