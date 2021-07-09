Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle!

Kıyasıya bir mücadeleye ev sahipliği yapan Kırkpınar yağlı güreşleri, bu senede sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Canlı yayın ile izleyicilerle buluşacak olan Kırkpınar yağlı güreşleri, yarı final ve çeyrek finalden sonra, final güreşleriyle beraber başpehlivan seçilecek. İzleyiciler ‘Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda?’ sorusunun cevabını arıyor. İşte Kırkpınar yağlı güreşleri hakkındaki tüm detaylar…

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor!

Kırkpınar yağlı güreşleri saat kaçta, hangi kanalda? Kırkpınar yağlı güreşlerinin açılış müsameresi 9 Temmuz Cuma günü (bugün) 18:30 itibariyle başlayacak. Güreşler, DMAX kanalından canlı olarak izlenebilecek. 10 Temmuz Cumartesi günü ise 12:30'da 1. Tur başlayacak, 2 ve 3. Tur ise 15:00, 17:00 saatlerinde izlenebilecek.

Edirne Belediyesi başpehlivan olan güreşçiye 60 bin TL, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 38 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20’şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verecek.

Diğer kategorilerde dereceye girenler de para ödülü ve madalya kazanacak. Bu kapsamda Edirne Belediyesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtacak.

Yanlışlıkla kavga ettiler! Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Ağası Seyfettin Selim, bugün başlayacak Kırkpınar yağlı güreşleri öncesinde geçtiğimiz akşam, gazeteciler ve davetlilerin katıldığı bir yemek verdi. Müzikli yemeğin ilerleyen saatlerinde davetliler ve ağa Seyfettin Selim sahneye çıkarak oyuna eşlik etti.