Kış aylarında metabolizmayı hızlandıracak beslenme uyarıları! Cayır cayır yağ yaktırıyor

PROTEİNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLEBİLİR

Metabolizma hızını artıracak besinlerden bahseden Uzm. Dyt. Köleoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bazı gıdalar metabolizma hızınızı çok azda olsa artırmaya yardımcı olabilir. Ancak bu gıdaları daha çok tüketmek kilo vereceğinizi garanti etmez. Bu besinler düzenli egzersizle birlikte kilo kaybını teşvik etmek için dengeli bir diyetin tamamlayıcısı olarak görülmelidir.”

Uzm. Dyt. Köleoğlu, metabolizmayı hızlandıracak besinlerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

“Proteinden zengin besinler (et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller), Yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, fındık), Acı biber, Kahve, Yeşil çay, Zencefil, Kakao, Sirke, Tarçın.” Uzm. Dyt. Köleoğlu, bu besinlerin yanında yeterli miktarda su tüketmek, kaliteli bir uyku düzeni ve olabildiğince stresten uzak durmanın da metabolizma için faydalı olacağını belirtti.