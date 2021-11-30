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Konya, Niğde ve Adana-Aksaray karayolunda kum fırtınası! Araçlar mahsur kaldı, çok sayıda yaralı var

30.11.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de dün başlayan ve etkisini bugün de hissettiren Marmara ve Ege kıyılarındaki fırtına can ve mal kayıplarına neden olurken, Konya, Niğde, Adana ve Aksaray karayolunda kum fırtınası meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesiyle çok sayıda kazaya neden olan kum fırtınası nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Valilik konu ile ilgili uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Yaşanan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düştüğü bölgelerde kaza meydana geldi. Konya Ankara Karayolu Cihanbeyli ilçesi Kırkışla Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada aralarında çekici, tanker ve otomobillerin bulunduğu çok sayıda aracın çarpıştığı öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Konya'dan Ankara istikameti ile Cihanbeyli ilçesinden Konya yönüne karayolu ulaşıma kapatıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza mahalline çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere nakledildi. Olay yerinde bulunan kazaya karışan 8 araçla ilgili kurtarma ve karayolunu trafiğe açma çalışmaları devam ederken, polis ve jandarma ekipleri kaza tespit ve incelemelerini sürdürüyor.

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AKSARAY-ADANA KARA YOLUNDA POLİS GEÇİŞLERE İZİN VERMEDİ

Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, özellikle Aksaray'ı Adana'ya bağlayan kara yolunda kum fırtınası oluşmasıyla polis, organize sanayi bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi. Yolun bazı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme kazaların ve yaralananların olduğu belirtildi.

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NİĞDE'DE 7 KİŞİ YARALANDI

Niğde’de ise sabah saatlerinde sisle birlikte etkili olan kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolunda trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hafif yaralandı, araçlarda ise hasar oluştu. Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu, geçici süre trafiğe kapatıldı.

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VALİLİKTEN UYARI

Valilikten yapılan açıklamada ise Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi yönü ile Çukurkuyu belde yolunda kum fırtınası olduğu belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İşte olay yerinden kareler

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