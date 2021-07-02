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KPSS tercih kılavuzu 7113 nitelik kodu nedir? 7368 nitelik kodu nedir?

02.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından adaylar, kılavuzda yer alan nitelik kodlarının açılımlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS tercih kılavuzunda yer alan pozisyonlara kodlar şeklinde belirtiliyor. Dolayısıyla tercih yapacak adaylar bu kodları araştırmaya başladı. Peki KPSS 7113 nitelik kodu nedir? 7368 nitelik kodu nedir?

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı. Sınava giren adaylar ise yayınlanan kılavuza göre tercih yapmak için harekete geçti. Ancak ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan tercih kodlarının açılımı merak konusu oldu. Peki KPSS tercih kılavuzu 7113 nitelik kodu nedir? 7368 nitelik kodu açılımı nedir? İşte merak edilen ayrıntılar...

KPSS tercih kılavuzu nitelik kodlarının açılımı nedir?

Geçtiğimiz ay düzenlenen KPSS ortaöğretim tercih kitapçığı ÖSYM tarafından yayınlandı. Tercih için kolları sıvayan adaylar kılavuzda yer alan kodları merak etmeye devam ediyor.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?
Tercih yapacak adayların istedikleri pozisyonlarda aranan şartlar ÖSYM tarafından kod olarak verilmektedir. Bu kapsam da nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır.

NİTELİK KODLARININ BİRİNİ BULUNDURMAK YETERLİ Mİ?

NİTELİK KODLARININ BİRİNİ BULUNDURMAK YETERLİ Mİ?
Öte yandan tercih edilmek istenilen kadro ya da pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan yalnızca birinin karşılanması yeterli bulunmaktadır.

7368 NİTELİK KODU NEDİR?

7368 NİTELİK KODU NEDİR?
T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Başvurma Özel Şartları Bölümünde yer alan şartların tümüdür. TCDD pozisyonlarında görev alacak olan personelin tümü, atandıkları işyerinde en az beş yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu maddeyi es geçmemelidir.

7113 NİTELİK KODU NEDİR?

7113 NİTELİK KODU NEDİR?
KPSS 7113 nitelik kodunun açılımı ise en az D seviyesi İngilizce bilmektir. Adayın başvuracağı kurum İngilizce şartını ileri sürmektedir. Eğer başvuru yapan aday, yeterli seviyede İngilizce bilmiyorsa tercih sonrası yapılacak olan mülakatlarda elenebilir.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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