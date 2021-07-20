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Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazında hangi dualar okunur?

20.07.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurbanların kesileceği, paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik, beraberliğin ve ibadetlerin artacağı kutsal gün Kurban Bayramı geldi. Bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar bayram namazının nasıl kılındığını ve hangi duaların okunduğunu, kaç rekat olduğunu araştırmaya başladı. Bayram namazı kılarken Sübhaneke, Fatiha suresi, Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazının nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu ve hangi duaların okunacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı namazının camilerde kılınabileceği belirtildi. Kurban Bayramı'nda okunacak dualar Sübhaneke, Fatiha suresi, Tahiyyat, Salli-Barik dualarıdır. Bayram namazı 2 rekat olarak kılınır. İşte bayram namazı kılınışı...

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

Kurban Bayramı'nın 1. rekatında namaz için niyet edilir ve ardından tekbir alınır, eller bağlanır. İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası"nı okur. İftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılır, 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yeniden yanlara salınır.
Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu kez eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Bu esnada cemaat imamı dinler. Ardından rüku ve secde yapılır, 2. Rekata kalkılır.
İmam “Besmele” çeker ve açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat, imamı dinler. Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılır, 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Ardından 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Son olarak 4. Tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur. Önce sağ sonra sol tarafa selam verilir ve namaz tamamlanır. Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
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Kurban Bayramı

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