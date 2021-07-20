Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazında hangi dualar okunur?

Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazının nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu ve hangi duaların okunacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı namazının camilerde kılınabileceği belirtildi. Kurban Bayramı'nda okunacak dualar Sübhaneke, Fatiha suresi, Tahiyyat, Salli-Barik dualarıdır. Bayram namazı 2 rekat olarak kılınır. İşte bayram namazı kılınışı...

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

Kurban Bayramı'nın 1. rekatında namaz için niyet edilir ve ardından tekbir alınır, eller bağlanır. İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası"nı okur. İftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılır, 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yeniden yanlara salınır.

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu kez eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Bu esnada cemaat imamı dinler. Ardından rüku ve secde yapılır, 2. Rekata kalkılır.

İmam “Besmele” çeker ve açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat, imamı dinler. Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılır, 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Ardından 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Son olarak 4. Tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir.