Lav silahının yanında bulundu: Gaziosmanpaşa'da şoke eden 'suikast' detayı! Suç makinesi çıktılar

Gaziosmanpaşa'daki baskında lav silahından Uzi'ye, Kalaşnikoflardan el bombalarına çok sayıda mühimmat geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşte baskından çarpıcı karelerle operasyonun tüm ayrıntıları...

GECE YARISI BASKINI! SUİKASTLERDE KULLANILAN SİLAH...

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı.

Ekipler bu bilgi üzerine, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye baskın yaptı.

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı.