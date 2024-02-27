Mahalleli göç edince kendi haline terk edilmişti, harekete geçildi! Tam 100 yıllık... Sarmaşıklarla çevreli

Kerpiç, ahşap karışımı ile yapılan cami, kadın ile erkek bölümü ve içten merdivenli olarak iki kısımdan oluşuyor. Dış ve iç cephesinde dökülmeler oluşan caminin içindeki kökboyası ile yapılan motiflerin hala ilk günkü gibi durması ise dikkat çekiyor.