Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Canlarından bezdirdiler! Kadıköy'de kâbus anları anbean kamerada

Kadıköy'de sokaklarda yaşayıp geceleri binalarda geçiren çift çevredekilere ağır küfürler ve hakaretler yağdırınca mahalleli duruma tepki gösterdi. Ancak çiftin verdiği rahatsızlığın boyutu bu kez daha da arttı. Kadıköy'ün kâbusu çiftin saçtığı dehşet kameralarca saniye saniye görüntülendi. Dün yaşanan kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çifti yakaladı.
KADIKÖY'ÜN KÂBUSU KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
TEPKİ TOPLAYINCA SALDIRMAYA BAŞLADILAR
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.
Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.
CAM KIRIP KAÇTILAR
Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı.
Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı.
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