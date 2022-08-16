Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Canlarından bezdirdiler! Kadıköy'de kâbus anları anbean kamerada

Kadıköy'de sokaklarda yaşayıp geceleri binalarda geçiren çift çevredekilere ağır küfürler ve hakaretler yağdırınca mahalleli duruma tepki gösterdi. Ancak çiftin verdiği rahatsızlığın boyutu bu kez daha da arttı. Kadıköy'ün kâbusu çiftin saçtığı dehşet kameralarca saniye saniye görüntülendi. Dün yaşanan kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çifti yakaladı.