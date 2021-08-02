Manavgat yangınında alevlerin arasında kalan safari işletmesi sahibi ölümden döndü!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6’ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü.

DEMİRLER BİLE ERİDİ

Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.