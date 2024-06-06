Mangal keyfi ölümle sonuçlanıyordu! Bir parça tavuk yedi sesini kaybetti... Herkesin başına gelebilir: Sakın bu hatayı yapmayın!

Arkadaşının evinde mangal yaparken sağlığından olan kadının tedavi süreci dokuz ay sürdü ve çok sayıda ameliyat geçirdi. 28 gün boyunca sesini kaybeden kadın şimdi başkaları da bu durumu yaşamasın diye uyarılarda bulunuyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD'den Jessica Doster isimli bir kadın, bir arkadaşının evinde mangal yaparken tavuk şiş yedikten hemen sonra bir şeylerin ters gittiğini anladı ancak bunun boğazında yemek kalması durumu olduğunu sandı. 35 yaşındaki kadın, ağrı kötüleşince o akşam acil servise başvurdu. Sağlık görevlileri ilk etapta ona büyük olasılıkla 'boğazını kaşıdığını' söyledi.
Jessica zar zor nefes alıyordu veya bütün yiyecekleri yutabiliyordu. Boğazında gizlenen yabancı cisim nedeniyle bir haftadan kısa bir süre içinde altı kilo vermişti. Dayanılmaz acılarla geçen günlerin ardından, talihsiz kadın bir KBB uzmanını ziyaret etti ve uzman ona büyük olasılıkla barbeküyü temizlemek için kullanılan tel fırçanın kılını yuttuğunu söyledi.
Röntgen ve CT taraması doktorun şüphesini doğruladı ancak sağlık görevlileri, Jessica'nın yemek borusunu deldiği için bir inçlik metal teli sekiz ay boyunca çıkarmak gibi riskli bir prosedüre başvurmamayı tercih etti. Olayın üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, sağlık yöneticisi hâlâ yaşananların etkilerini yaşıyor ve tüm tel fırçaların raflardan kaldırılması çağrısında bulunuyor.
Jessica şunları söyledi: "Tavuk şişten birkaç ısırık aldım ve bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Boğazıma bir şeyin takıldığını sandım. Boynumun alt kısmında çok fazla baskı vardı. Hemen yemek yemeyi bırakmak zorunda kaldım. Yutkunamadım. Suyumdan yudumlar alıp sözcükleri fısıldayabiliyordum. Bir şeylerin çok yanlış olduğunu biliyordum. Artık sinirin yemek borumu deldiğini biliyoruz. Katı yiyecekler yiyemiyordum. Sırtımdan aşağı doğru yayılan dayanılmaz bir sırt ağrısı çekiyordum. Artık nefes alırken nefesim kesiliyordu. Uykumda öleceğim diye korktum. Hastaneden eve döndüğümde ağrı dayanılmazdı. Öleceğimi düşündüm. Acil olarak KBB doktoruna gidebildim, onlar da bir şey göremediler, hemen ağlamaya başladım. Bu noktada önemli miktarda kilo kaybetmiştim. Altı gündür yemek yememiştim, jöle bile yiyemedim. Sadece et suyu veya su içebiliyordum."
Röntgen ve CT taraması, yemek borusunu metal bir kılın deldiğini doğruladı ancak teli almak için yapılan dört saatlik operasyon başarısız oldu ve Jessica'nın 28 gün boyunca sesini kaybetmesine ve konuşamamasına neden oldu.