Mangal keyfi ölümle sonuçlanıyordu! Bir parça tavuk yedi sesini kaybetti... Herkesin başına gelebilir: Sakın bu hatayı yapmayın!

Jessica şunları söyledi: "Tavuk şişten birkaç ısırık aldım ve bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Boğazıma bir şeyin takıldığını sandım. Boynumun alt kısmında çok fazla baskı vardı. Hemen yemek yemeyi bırakmak zorunda kaldım. Yutkunamadım. Suyumdan yudumlar alıp sözcükleri fısıldayabiliyordum. Bir şeylerin çok yanlış olduğunu biliyordum. Artık sinirin yemek borumu deldiğini biliyoruz. Katı yiyecekler yiyemiyordum. Sırtımdan aşağı doğru yayılan dayanılmaz bir sırt ağrısı çekiyordum. Artık nefes alırken nefesim kesiliyordu. Uykumda öleceğim diye korktum. Hastaneden eve döndüğümde ağrı dayanılmazdı. Öleceğimi düşündüm. Acil olarak KBB doktoruna gidebildim, onlar da bir şey göremediler, hemen ağlamaya başladım. Bu noktada önemli miktarda kilo kaybetmiştim. Altı gündür yemek yememiştim, jöle bile yiyemedim. Sadece et suyu veya su içebiliyordum."