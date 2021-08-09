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  4. Manisa Salihli'de feci kaza! Yolcu treni motosikleti biçti

Manisa Salihli'de feci kaza! Yolcu treni motosikleti biçti

09.08.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Yolcu treni karşıya geçmek isteyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali A. İse sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salihli Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Üst Caddesi hemzemin geçitte yolcu treni motosiklete çarptı. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, İzmir istikameti yönüne giden TCDD ait 32606 Sefer Sayılı Uşak İzmir Bölgesel Ekspresi Treni, Fevzipaşa alt yoldan Fevzipaşa üst yola geçmek isteyen Ali A.(24) yönetimindeki motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali A. İse sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa-Salihli'de-feci-kaza!-Yolcu-treni-motosikleti-biçti

Kaza ile çalışma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MANİSA'DAKİ TREN KAZASINDAN İLK FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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