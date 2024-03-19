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  4. Markette kadın müşteriye iğrenç taciz! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı

Markette kadın müşteriye iğrenç taciz! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı

19.03.2024 19:46
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Kırklareli'de bir markette yaşanan taciz olayını görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, alışveriş yapan kadını taciz eden kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Taciz kameraya da yansırken, şüphelinin daha önce de markette yarı çıplak halde dolaştığı ve güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

Kırklareli'de bir zincir markette alışveriş yapan kadın, markette bulunan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kadın, tacizde bulunan kişiye sert tepki gösterip, üzerine yürüdü.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Market çalışanları ve müşteriler araya girerken, kadına tacizde bulunan kişi marketten ayrıldı. Kadının tacize uğradığı anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadının şikayetçi olmasının ardından polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici, yazılı yaptığı açıklamada, yapılan ihbar üzerine tacizde bulunan kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı.
Ekici yaptığı açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan bir zincir markette akli dengesi bozuk olan bir vatandaş tarafından alışveriş yaptığı esnada bir bayan müşteriye yönelik gerçekleştirilen taciz olayıyla ilgili; yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetleri olaya anında müdahale ederek akli dengesi bozuk olan vatandaşımızı gözaltına almıştır.
Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup, akli dengesi bozuk olan (Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen; organik olmayan psikoz, tedavi ile işlevselliği kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için sevk edilmiştir" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli taciz
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