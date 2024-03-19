Markette kadın müşteriye iğrenç taciz! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı

Kırklareli'de bir zincir markette alışveriş yapan kadın, markette bulunan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kadın, tacizde bulunan kişiye sert tepki gösterip, üzerine yürüdü.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Market çalışanları ve müşteriler araya girerken, kadına tacizde bulunan kişi marketten ayrıldı. Kadının tacize uğradığı anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadının şikayetçi olmasının ardından polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici, yazılı yaptığı açıklamada, yapılan ihbar üzerine tacizde bulunan kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı.

Ekici yaptığı açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan bir zincir markette akli dengesi bozuk olan bir vatandaş tarafından alışveriş yaptığı esnada bir bayan müşteriye yönelik gerçekleştirilen taciz olayıyla ilgili; yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetleri olaya anında müdahale ederek akli dengesi bozuk olan vatandaşımızı gözaltına almıştır.