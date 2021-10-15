Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı? 2021 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

2021 yılı Mevlid kandiline sayılı günler kalmışken vatandaşlar kandil günü tarihini araştırmaya koyuldu. Ekim ayında idrak edecek olan Mevlid Kandili müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı?

MEVLİD KANDİLİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Mevlid Kandili'nin bugün mü yarın mı olduğu araştırılıyor. Mevlid kandiline sayılı günler kalmışken vatandaşlar 2021 Mevlid Kandili hangi gün olacak sorusunu merak ediyor.

Mevlid Kandili bugün değil. Ancak Mevlid Kandili 2 gün sonra 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile başlayacak.

Yani kısaca kandil günü yarın değil diğer gün 17 Ekim Pazar günü olacak. 17 Ekimi 18 Ekime bağlayan gece Mevlid Kandili idrak edecek.