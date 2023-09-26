MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2023: WhatsApp ve Instagram için en yeni, en güzel, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları

Mevlid Kandili mesajları resimli, yeni, güzel, dualı ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak bilenen bu kandilde birçok kişi sosyal medya hesapları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşımda bulunacaklar. Biz de anne, baba, eş ve sevgili için en yeni, en güzel, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en güzel ve en yeni resimli Mevlid Kandili mesajları...
Mevlid Kandili'niz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan: Kandilin mübarek olsun.
Allah’ın ilahi nimetleri, evinizi ve kalbinizi neşe ile doldursun ve başarı için daha yeni fırsatlar sunsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.
Bugün ellerini her zamankinden daha çok aç. Avucuna melekler gül koysun yüreğin coşsun kandilın mübarek, duaların kabul olsun.