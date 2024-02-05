Milyonda iki kişide görülüyor: Grip oldu, burnunu kaybetti! Genç adamın hayatını kaydıran olay

Florida'da yaşayan 31 yaşındaki Brandon Boothby, grip olduktan sonra bir anda nadir görülen bir hastalığa yakalandı. The Mirror'da yer alan habere göre, bu hastalık itfaiyeci adamın vücudunu hapşırıkta bulunanlar gibi zararsız patojenlere ve bakterilere karşı bile savunmasız bıraktı. Adamın burnunda mantar enfeksiyonu oluştu ve bu enfeksiyon adamın etini yemeye başladı.
Her şey Brandon'ın giderek kötüleşen grip benzeri semptomlar geliştirmesiyle başladı. Burnunda yayılan enfeksiyonun itfaiyeci adamın beynine ve gözlerine ulaşmasına sadece birkaç hafta kalmıştı ve bu durum burnunu aldırmaktan başka seçenek bırakmadı. Brandon bayılacak kadar zayıfladığı bir noktaya ulaştı ve sonunda acil servise götürüldü. Burada ciddi aplastik anemi adı verilen nadir bir duruma yakalandığını öğrendi. Brandon şunları paylaştı: "Bu o kadar ciddi bir otoimmün hastalık ki, birisi etrafınızda hapşırırsa ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz."
Vücudunun yeni kan hücreleri üretmeyi bıraktığı nadir görülen durumunu öğrendikten sonra, onun için hayat kurtaracak bir kemik iliği nakli bulma yarışı başladı. Bu arada, "hayatta kalabilecek düzeyde" kalabilmek için günlük kan nakline ihtiyacı vardı. Brandon bir donörle eşleşmeyi başarsa da bu, onun çektiği çilenin sonu değildi. Nakilden sonra genellikle sağlıklı olan babada, 'graft-versus-host' sendromu olarak bilinen hastalık gelişti. Bu, yeni, sağlıklı kan hücrelerinin kendi vücuduna saldırdığı anlamına geliyordu.
Bunun sonucunda Brandon'da egzama benzeri semptomlar ve organ sisteminde iltihaplanma görüldü. Şiddetli reaksiyon nedeniyle kolostomide bağırsağının bir kısmının alınması riski bile vardı.
Brandon şunları paylaştı: "Bu bir otoimmün hastalıktır ve sizi normalde zararsız olan patojenlere ve bakterilere (tırnaklarınızın altındaki kir gibi) karşı inanılmaz derecede savunmasız bırakır. Burnumda mantar enfeksiyonu oluştuğunda, dokuları yemeye, öldürmeye ve daha da geriye gitmeye başladı; eğer tamamen alınmamış olsaydı, birkaç hafta içinde gözlerime, bir ay içinde de beynime ulaşacaktı."
"Vücudumuz hakkında hiçbir şey bilmediğimiz o kadar çok bakteri ve patojenle savaşıyor ki, ancak nötrofil sayınız düştüğünde veya hiç olmadığında bunlar öldürücü hale geliyor. Geliştirdiğim mantar enfeksiyonunu durdurmanın tek yolu onu tamamen ortadan kaldırmaktı. Aplastik anemi hastalarında ölüm oranı çok yüksek. Yaşım ve sağlık durumum açısından çok şanslıydım. 35 yaş ve altındaysanız ve sağlıklıysanız listenin en üst sıralarında yer alıyorsunuz. Nakillerin boşa gitmemesi için en uygun adaylar oluyorsunuz."