Milyonda iki kişide görülüyor: Grip oldu, burnunu kaybetti! Genç adamın hayatını kaydıran olay

"Vücudumuz hakkında hiçbir şey bilmediğimiz o kadar çok bakteri ve patojenle savaşıyor ki, ancak nötrofil sayınız düştüğünde veya hiç olmadığında bunlar öldürücü hale geliyor. Geliştirdiğim mantar enfeksiyonunu durdurmanın tek yolu onu tamamen ortadan kaldırmaktı. Aplastik anemi hastalarında ölüm oranı çok yüksek. Yaşım ve sağlık durumum açısından çok şanslıydım. 35 yaş ve altındaysanız ve sağlıklıysanız listenin en üst sıralarında yer alıyorsunuz. Nakillerin boşa gitmemesi için en uygun adaylar oluyorsunuz."