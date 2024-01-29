Mucizevi karışım! Mandalina ve zencefile 1 çay kaşığı eklediğinizde... Zırh gibi koruyor

"ZENGİN VE POSALI BESLENME RUTİNİNİ BENİMSEMEMİZ GEREKİYOR"

Akdeniz tipi beslenmeye dikkat çeken diyetisyen Gizem Bakar, “Salgın döneminde herkes tarafından merak edilen konular arasında hangi besini tüketirsek bağışıklığımız güçlü kalır, hangi besini tüketirsek virüsten daha iyi korunuruz konusu herkes tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandemiden çıktığımızı varsayarsak ve toplumun önemli bir kısmı bu salgını geçirdiğine göre vücudumuza bazı besin yetersizlikleriyle karşı karşıya kalmış olabiliriz. Eğer pandemi sonrasında yeterli, dengeli ve optimal beslenme sağlayarak kaybettiğimiz depoları yerine koyamadıysak şayet vücudumuz enfeksiyona karşı daha açık hale geliyor. Bu mevcut salgında kombo virüsü diye adlandırdığımız gribal enfeksiyon söz konusu olduğunda öncesi dönemde beslenme yani enfeksiyona yakalanmadan yeterli, dengeli ve optimal beslenme sağlayarak bu risk faktörünü en aza indirmek bizim en önemli olanlardan bir tanesidir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kilo problemi yaşayan ve D vitamini düşüklüğü yaşayan bireyler de enfeksiyon daha savunmasız olduğu da gösterilmiş durumda. Bu mevcut salgında bağışıklığımızı nasıl güçlendirmemiz gerekiyor. Akdeniz diyeti dediğimiz sebze ve meyvelerden zengin, süt ürünleri içeren, beyaz et ağırlıklı yani tavuk eti, balık eti gibi beyaz et ağırlıklı, kuru baklagillerden zengin ve posalı beslenme rutinini benimsememiz gerekmektedir” dedi.