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    4. Ne işe yaradığını öğrenince ağzınız açık kalacak! Palto ve trençkotların omzunda duruyor

    Ne işe yaradığını öğrenince ağzınız açık kalacak! Palto ve trençkotların omzunda duruyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    16.02.2024 11:29 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada moda üzerine paylaşımlar yapan bir kadın, paltolar ve trençkotların omuzlarında sıklıkla rastlanan ancak yalnızca şık bir detay olarak var olduğunu düşünenler için çarpıcı bir video çekti. Kadın videosunda; omuzlardaki o detayın omuz çantasını asmak ve düşmesini engellemek için ideal olduğunu anlattı. Üstelik kadın bu detayının kökenine dair de ilginç ayrıntılar paylaştı. İşte o omuz askılarının kullanım amacı ve ilham aldığı yer...

    Sosyal medyada bir moda yazarı, sahip olduğu trençkotun şık ve pratik bir özelliğe sahip olduğunu keşfettikten sonra hemen paylaşım yaptı. TikTok'ta içerik üreten Julles, çok sevdiği paltosuyla ilgili takipçilerini şaşkınlık içinde bırakan ilginç gerçeği paylaştı.

    PALTOLARDAKİ OMUZ ASKILARININ NE AMAÇLA KULLANILDIĞINI ANLATTI

    Moda yazarı, paltoların omuzlarındaki halka ve düğmelerin şık görünümden daha fazlası için orada olduğunu ve aslında askeri kıyafetlerden ilham alan bir amacı olduğunu açıkladı.

    Julles'a göre omuzlardaki askılar çantanızı yerinde tutmak için kullanılabilir; çünkü bu kışın büyük, kalın paltolar giydiğinizde özellikle zor bir iş olabilir.

    "ÇANTANIZIN OMZUNDAN DÜŞECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN"

    "ÇANTANIZIN OMZUNDAN DÜŞECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN"

    Julles videoda şunları yazdı: "Ceketiniz vintage olduğunda çantanızın omzunuzdan düşeceği konusunda endişelenmenize gerek kalmaz."

    Daha sonra ne demek istediğini göstermek için omzundaki düğmeleri açtı ve çantasının askısını üzerine geçirdikten sonra tekrar taktı.

    Julles'e göre omuz halkaları dekoratif değil ve askeri üniformalardan kaynaklanıyor.

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