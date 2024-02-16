Ne işe yaradığını öğrenince ağzınız açık kalacak! Palto ve trençkotların omzunda duruyor

Sosyal medyada bir moda yazarı, sahip olduğu trençkotun şık ve pratik bir özelliğe sahip olduğunu keşfettikten sonra hemen paylaşım yaptı. TikTok'ta içerik üreten Julles, çok sevdiği paltosuyla ilgili takipçilerini şaşkınlık içinde bırakan ilginç gerçeği paylaştı.