Ne işe yaradığını öğrenince ağzınız açık kalacak! Palto ve trençkotların omzunda duruyor

Sosyal medyada bir moda yazarı, sahip olduğu trençkotun şık ve pratik bir özelliğe sahip olduğunu keşfettikten sonra hemen paylaşım yaptı. TikTok'ta içerik üreten Julles, çok sevdiği paltosuyla ilgili takipçilerini şaşkınlık içinde bırakan ilginç gerçeği paylaştı.
Moda yazarı, paltoların omuzlarındaki halka ve düğmelerin şık görünümden daha fazlası için orada olduğunu ve aslında askeri kıyafetlerden ilham alan bir amacı olduğunu açıkladı.
Julles'a göre omuzlardaki askılar çantanızı yerinde tutmak için kullanılabilir; çünkü bu kışın büyük, kalın paltolar giydiğinizde özellikle zor bir iş olabilir.
Julles videoda şunları yazdı: "Ceketiniz vintage olduğunda çantanızın omzunuzdan düşeceği konusunda endişelenmenize gerek kalmaz."
Daha sonra ne demek istediğini göstermek için omzundaki düğmeleri açtı ve çantasının askısını üzerine geçirdikten sonra tekrar taktı.
Julles'e göre omuz halkaları dekoratif değil ve askeri üniformalardan kaynaklanıyor.