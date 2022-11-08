Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Türünün ilk örneği bir araştırma, beş erken ölümden birinin doğrudan ultra işlenmiş gıdalarla bağlantılı olduğunu buldu. Pizza, kek ve sosisli sandviç gibi kalorisi yoğun yiyecekler genellikle şeker, tuz ve yağla doludur ve bu da obezite, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalık riskini artırır.

Brezilya'daki araştırmacılar, 2019'da yaşları 30 ile 69 arasında değişen yaklaşık 57.000 Brezilyalının ölümünün yüksek oranda ultra işlenmiş gıdalardan kaynaklandığını tahmin ediyor.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 22’SİNE TAKABÜL EDİYOR

Bu oranlar, o yaş grubundaki önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin yaklaşık yüzde 22'sine ve tüm erken ölümlerin yüzde 10'una tekabül ediyordu.

Uzmanlar, abur cubur tüketiminin daha yüksek olduğu ABD, Kanada ve İngiltere gibi yüksek gelirli ülkelerde tahmini etkinin daha da büyük olacağını söyledi.

São Paulo Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan çalışmanın başındaki ismi Dr. Eduardo Nilson yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ultra işlenmiş gıdaların tüketimi obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, bazı kanserler ve diğer hastalıklar gibi birçok hastalık sonucuyla ilişkilidir ve Brezilya’da yetişkinler arasında önlenebilir ölümler ve erken ölümlerin nedenidir. Bildiğimiz kadarıyla, bugüne kadar hiçbir çalışma ultra işlenmiş gıdaların erken ölümler üzerindeki potansiyel etkisini tahmin etmemiştir. Bu gıdaların tüketimine atfedilebilecek ölümleri bilmek ve beslenme düzenlerindeki değişikliklerin daha etkili gıda politikalarını nasıl destekleyebileceğini modellemek, hastalıkları ve erken ölümleri önleyebilir.”

2019'da 30-69 yaşları arasındaki Brezilyalılar arasındaki ölümlerin yüzde 10'dan fazlası, dondurulmuş yemekler, etler, şekerli içecekler ve kekler gibi aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme tipinden kaynaklı olduğu belirtildi.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDA NE DEMEK?

Ultra işlenmiş gıdalar tipik olarak doğal olanlardan daha fazla yapay içerik içerir. Bu yiyecekler yağlar, nişastalar, ilave şekerler ve hidrojene yağlar gibi gıdalardan ekstrakte edilen maddelerden yapılır.

Yüksek oranda işlenmiş gıdalar, peynirden ete, mısır gevreklerinden pizzaya kadar geniş bir yelpazede yer alır ve uzun zamandır doğal bütün gıdalara daha az sağlıklı alternatifler olarak kabul edilir.