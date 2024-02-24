Niğde’yi heyecanlandıran ‘dinozor fosili’ iddiası! Ekipler gelip inceledi sonuç bakın ne çıktı…

Niğde’de elektrik işçisi Dursun Tekeli'nin yol kenarında bulduğu ve fosil sandığı kalıntılar, Müze Müdürlüğü tarafından incelendi. Kalıntıların, traverten olduğu saptandı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır