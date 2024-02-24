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  4. Niğde’yi heyecanlandıran ‘dinozor fosili’ iddiası! Ekipler gelip inceledi sonuç bakın ne çıktı…

Niğde’yi heyecanlandıran ‘dinozor fosili’ iddiası! Ekipler gelip inceledi sonuç bakın ne çıktı…

24.02.2024 08:50
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Niğde'yi heyecanlandıran iddiaların ardından bölgede araştırmalar yoğunlaştı. Vatandaşın köyde bulduğu sosyal medyada "dinozor fosili" diye paylaşılan kalıntıların, traverten taş yumruları olduğu belirlendi.

Niğde’de elektrik işçisi Dursun Tekeli'nin yol kenarında bulduğu ve fosil sandığı kalıntılar, Müze Müdürlüğü tarafından incelendi. Kalıntıların, traverten olduğu saptandı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Ulukışla ilçesi Başmakçı köyü yakınlarında yol kenarında çalışma yapan elektrik işçisi Dursun Tekeli, yaklaşık 20 metre uzunluğunda kalıntılar buldu.

Tekeli, kalıntıları fosil sanıp, durumu Niğde Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekipler tarafından incelenen kalıntılar detaylı araştırma için Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

Paleontoloji ekibinin yaptığı incelemelerde kalıntıların bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu saptandı.

Bu oluşumların tamamen kalsiyum, karbonat içerikli olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Fosil dinozor
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