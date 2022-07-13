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Nostradamus’un 2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye bir tek o kaldı: "Aniden ölecek!"

13.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nostradamus’un kehanetlerini yazdığı kitap 2007'de Roma’da bulunan bir müzeden çalınmıştı. Veba salgını sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla bilinen 1566 Salon-de-Provence'te hayata gözlerini yuman Fransız hekim, eczacı ve kâhin'in 2022 yılı kehanetleri bir bir ortaya çıktı. Geriye yalnızca bir tanesi kaldı. Buna göre; bir ülkenin kaderi değişecek...

Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog Nostradamus'un tahminleri bir bir çıktı. 1555'te dünyaya ve insanlığa ilişkin yazdığı kehanetlerleri sıraladığı 932 dörtlük şiirlerle bilinen Nostradamus'un Les Propheties isimli el yazması kitabı 2007 yılında çalındı. Dünyayı ve insanoğlunu bekleyen öenmli olayları tahmin eden Nostradamus’un 2022 yılı için yazdığı kehanetler de internette gündem olmuştu.

DEDİKLERİ TEK TEK ÇIKTI

Bundan tam 467 sene önce satırlara aktardığı tahminleri bir bir çıkan Nostradamus'un savaş kehaneti de Şubat ayında tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle gerçekleşmiş oldu.
Bu durum Nostradamus’un kehanetlerine olan ilginin artmasına neden oldu.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
Ünlü kahinin 2022 için ilk kehaneti savaş üzerineydi. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına Şubat ayında başladı. Tüm dünya 2 ülke arasında yaşanan gerilimi anbean yakından takip etti.

ÜLKELER EKONOMİK ANLAMDA ZORLUK YAŞAYACAK

ÜLKELER EKONOMİK ANLAMDA ZORLUK YAŞAYACAK
Ünlü kahin çok sayıda ülkenin ekonomik anlamda zorluk yaşayacağını birçok kişinin geçim sıkıntısı çekeceğini şu sözlerle anlattı: “Başrahipler, keşişler, öğrenecek acemiler yok. Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı çok yüksek. Çaresizlik yemek için yoldaş”

İKLİM KRİZİ

İKLİM KRİZİ
Nostradamus'un 2022 için yazdığı 3. kehanet ise iklim krizi oldu. Nostradamus şu satırları kaleme aldı: “Baş güneş gibi parıldayan denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak”
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Anahtar Kelimeler:
felaket ölüm
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