Nostradamus’un 2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye bir tek o kaldı: "Aniden ölecek!"

Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog Nostradamus'un tahminleri bir bir çıktı. 1555'te dünyaya ve insanlığa ilişkin yazdığı kehanetlerleri sıraladığı 932 dörtlük şiirlerle bilinen Nostradamus'un Les Propheties isimli el yazması kitabı 2007 yılında çalındı. Dünyayı ve insanoğlunu bekleyen öenmli olayları tahmin eden Nostradamus’un 2022 yılı için yazdığı kehanetler de internette gündem olmuştu.

DEDİKLERİ TEK TEK ÇIKTI

Bundan tam 467 sene önce satırlara aktardığı tahminleri bir bir çıkan Nostradamus'un savaş kehaneti de Şubat ayında tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle gerçekleşmiş oldu.

Bu durum Nostradamus’un kehanetlerine olan ilginin artmasına neden oldu.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI Ünlü kahinin 2022 için ilk kehaneti savaş üzerineydi. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına Şubat ayında başladı. Tüm dünya 2 ülke arasında yaşanan gerilimi anbean yakından takip etti.

ÜLKELER EKONOMİK ANLAMDA ZORLUK YAŞAYACAK Ünlü kahin çok sayıda ülkenin ekonomik anlamda zorluk yaşayacağını birçok kişinin geçim sıkıntısı çekeceğini şu sözlerle anlattı: “Başrahipler, keşişler, öğrenecek acemiler yok. Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı çok yüksek. Çaresizlik yemek için yoldaş”