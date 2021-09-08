Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman?

Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile online ders alan öğrenciler bu sene 6 EYlül 2021 Pazartesi günü okul sıralarında derslerini dinledi. Ara tatil, okulların kapanışı, yaz tatili bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene eğitim yüz yüze olacak. İşte merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada okulların ne zaman kapanacağına ve tatillerin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgiler yer aldı.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.”
Böylece ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de verilecek. Okullar 17 Haziran 2022’de kapanacak.
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