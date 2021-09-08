Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman?

Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile online ders alan öğrenciler bu sene 6 EYlül 2021 Pazartesi günü okul sıralarında derslerini dinledi. Ara tatil, okulların kapanışı, yaz tatili bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene eğitim yüz yüze olacak. İşte merak edilenler...