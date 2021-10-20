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Ona hiçbir şey olmuyor, lakabı kedi! 3 yıl yatağa bağlı kaldı, 15 kurşun yedi, 7 kez ölümden döndü

20.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 7 yaşından beri geçirdiği kazalar yüzünden 7 kez ölümden dönen 44 yaşındaki Mehmet Övet, en son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 yıl yatalak kaldıktan sonra ayağa kalktı. Ayağa kalkmasında en büyük destekçisi olan Şeyda Hanım ile evlenerek 2 kız çocuğu olan Mehmet Övet, 'Kedi' lakabıyla tanınıyor.

Defalarca yüksekten düşen 44 yaşındaki Mehmet Övet, denizde boğulma tehlikesi geçirdi, kurşunlandı, elektrik çarptı, trafik kazası geçirdi ama yaşama sıkı sıkı tutundu. Geçirdiği kazalardan sonra yüzde 79 engelli raporu olan Mehmet Övet, şimdi Marmaris plajında mısır tezgahı işletiyor. Trafik kazası geçirmeden önce elektrik elektronik işleri ile uğraştığı için "Sky Mehmet" olarak tanınan Övet'in lakabı da geçirdiği kazalardan sonra 'Kedi' oldu.

''15 KURŞUN YEDİM, 5'İ BEDENİMDE''

"Yedi kez ölümden dönmem büyük bir şans" diyen Mehmet Övet, "6-7 yaşlarında arkadaşlarımla oynarken yaklaşık 7 metre yükseklikten kafa üstü düştüm, sonra iskelede yüzerken Rodos’a gidip gelen büyük paletli gemilerin altındaki midyeler bedenimi kesti. Nefes alamadım, 9 metre derinlikten beni çıkardıklarında kalbim durmuştu. Gemide olan bir doktor beni tekrar hayata döndürdü. Asansör boşluğunda merkezi sistem elektrik takarken çarpılıp düşmüşüm, hastanede kendime gelmişim. Pompalı tüfekle 15 kurşun yedim, beşi hala bedenimde. Motosikletle giderken bir araç arkamdan çarptı, 78 gün yoğun bakımda kaldım. Yatalak kaldım. Sonra tekrar ayağa kalktım" dedi.
7 yaşından 36 yaşında kadar 7 kez ölümden döndüğünü anlatan Övet, yaşadıklarının komedi ile korku filmi gibi bir şey olduğunu söyledi. Mehmet Övet, "Vücudumda kurşun da kaldı, midye kesikleri, elektrik çapması yanıkları, trafik kazasının hasarları ve ameliyat izleri var. Koltukaltımda, göbeğimin altında kesikler var, kurşun yaraları var, boğazımda nefes için açtıkları deliğin izi var. Çoğu yerimde yaşadığım kazaların izlerini taşıyorum" diye konuştu.

''3 KEZ KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDIM''

''3 KEZ KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDIM''
Talihsiz kazaları geçirdiği zamanlarda bekar olduğunu belirten Övet, kendisini hayata bağlayan ve şimdi Lina ve Mila isimli kızlarının annesi Şeyda hanım ile evlendiğini söyledi. Övet, "Elektronik tamir işleri ve çanak anten montajı yaparken de üç kez çatıdan kafa üstü yere çakıldım. 2012 yılında geçirdiğim kazada 78 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sayesinde bir mısır tezgahı açtım, hayattayım ve nafakamı kazanıyorum. Yoğun bakımda 78 gün kalınca arkadaşlarım 'Artık yaşamaz mekanı cennet olsun' demişler. Şimdi mekanım burası, deniz arkamda, cennet gibi yerdeyim. Allah Mehmet Oktay’dan razı olsun. Arkadaşlarım çok dalga geçiyorlar 'Kedi canlı diyorlar, 9 canın vardı 7'si gitti' diyorlar. Sky Mehmet lakabım oldu Kedi" şeklinde konuştu.
Övet'in 35 yıllık arkadaşı Hayri Şener, "Çocukluk arkadaşıyız, birlikte büyüdük Mehmet ile. Yaşadıkları kazalardan sonra ona 'Kedi' diyoruz. 7 canı gitti, 2'si kaldı diyoruz. Artık ailesi var, çocukları var. Allah onlara bağışlasın. Tekne olayında birlikteydik, 7 yaşlarındaydı. Birlikte daldık sonra o çıkmadı, çok korkmuştuk ama şükür hayatta" dedi.

''TAMAM ARTIK ÖLDÜ'' DEDİK AMA...

''TAMAM ARTIK ÖLDÜ'' DEDİK AMA...
Eski arkadaşlarından Mehmet Ali Öner ise, "Valla 19 metreden bile düşse ölmez, Allah-u Teala ona öyle bir can vermiş. En son kazasında bu artık tamam öldü dedik ama aramıza döndü şükür" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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