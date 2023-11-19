Onlarla konuşmak çok zor! Astrolojide en alıngan 3 burç

Astrolojideki burçlar, insanların kişilik özelliklerini anlamlandırmada kullanılan bir rehberdir. Bazı burçlar duygusal olarak daha hassas olabilir ve bu da iletişimde zorlanmalara yol açabilir. Alıngan insanlar karşılarındaki kişileri zor duruma sokabiliyorlar. En alıngan burçları merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz. Astolojiye göre en alıngan burçlar haberimizde.

EN ALINGAN 3 BURÇ

YENGEÇ BURCU Zodyak’ın en alıngan insanları olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hep bir anne/baba yaklaşımıyla çevresindekileri koruyup kollayan bir tarzları vardır. Yeri geldiğinde omzuna başınızı koyup ağlayabileceğiniz insanlardır. Böylesine şefkatli olmalarına karşın alıngan bir kimyaları var. Eleştiriye maruz kaldıklarında hemen itiraz edip savunmaya geçerler. Bir diğer su grubu ailesinden olan Balıklar, kırıldıklarını dillendirmezken Yengeçler hafif de olsa sitem ederler. En çok da yakın çevrelerinden gelen darbelere dayanamazlar. Sırtından vurulmuş hissi Yengeçleri yaralar. Yengeçler, ilgi isteyen bir sevgili için oldukça ideal adaylardır. Romantizmin sahiplenici ve koruyucu ruhunu yansıtırlar. Öncelikleri arasında ailesi ve aşkı yer alır. Sevgilisinin ilgisizliği, soğukluğu veya kaba davranışları Yengeçleri duygusal olarak çok incitir. Sadece tavırlarla değil ağızdan çıkan imalı bir yergiyle bile beklenenden fazla incinebilirler.

ASLAN BURCU Öz güveniyle her işin rahatlıklar üstesinden gelebileceklerini düşünür Aslan burçları. Kendilerini takdir ederken başkalarından da takdir görmek isterler. Olumsuz eleştirilere tahammülleri yoktur Aslanların. Bu onlar için ciddi bir alınganlık gerekçesidir. Sonrasında mağrur bir ifadeye bürünmez, aksine sert tepkiler gösterebilirler. Eğlencelidir, pozitiftir, paylaşımcıdır Aslanlar. Vereceğinin en iyisini vermeye çalışır sevdiklerine. Aşkta da oldukça cömert insanlardır. Flörtünü şımartır, gezer tozar, hayatı onunla deneyimlemeye bayılırlar. Tek istedikleri sevgi, şefkat ve bol miktarda iltifattır. İlişkinin baskın tarafını oluştururlar. Mutlu bir birliktelik için aşkına kendini adarlar. Gel gör ki sevdiğinden alaycı, küçümseyici sözler duymak yıpratıcıdır onlar için. Ağzının tadı kaçarsa yüzü düşer. Aslan burçlarının partnerleri olumsuz yorumlarını mümkünse kendine saklasın. Aksi takdirde bu özgüvenli kişilerin pençesiyle yüzleşmek zorunda kalırlar.