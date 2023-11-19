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    4. Onlarla konuşmak çok zor! Astrolojide en alıngan 3 burç

    Onlarla konuşmak çok zor! Astrolojide en alıngan 3 burç

    19.11.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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    Astrolojide burçların belirli özellikleri vardır ve bazı burçlar duygusal olarak daha hassas olabilir. İletişimde zorlanmanın altında yatan sebep, alınganlık olabilir. Astroloji, kişilik özelliklerini anlamlandırmada bir araçtır. İşte konuşurken dikkat etmeniz gereken en alıngan burçlar ve özellikleri...

    Astrolojideki burçlar, insanların kişilik özelliklerini anlamlandırmada kullanılan bir rehberdir. Bazı burçlar duygusal olarak daha hassas olabilir ve bu da iletişimde zorlanmalara yol açabilir. Alıngan insanlar karşılarındaki kişileri zor duruma sokabiliyorlar. En alıngan burçları merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz. Astolojiye göre en alıngan burçlar haberimizde.

    EN ALINGAN 3 BURÇ

    YENGEÇ BURCU

    YENGEÇ BURCU
    Zodyak’ın en alıngan insanları olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hep bir anne/baba yaklaşımıyla çevresindekileri koruyup kollayan bir tarzları vardır. Yeri geldiğinde omzuna başınızı koyup ağlayabileceğiniz insanlardır. Böylesine şefkatli olmalarına karşın alıngan bir kimyaları var. Eleştiriye maruz kaldıklarında hemen itiraz edip savunmaya geçerler. Bir diğer su grubu ailesinden olan Balıklar, kırıldıklarını dillendirmezken Yengeçler hafif de olsa sitem ederler. En çok da yakın çevrelerinden gelen darbelere dayanamazlar. Sırtından vurulmuş hissi Yengeçleri yaralar. Yengeçler, ilgi isteyen bir sevgili için oldukça ideal adaylardır. Romantizmin sahiplenici ve koruyucu ruhunu yansıtırlar. Öncelikleri arasında ailesi ve aşkı yer alır. Sevgilisinin ilgisizliği, soğukluğu veya kaba davranışları Yengeçleri duygusal olarak çok incitir. Sadece tavırlarla değil ağızdan çıkan imalı bir yergiyle bile beklenenden fazla incinebilirler.

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU
    Öz güveniyle her işin rahatlıklar üstesinden gelebileceklerini düşünür Aslan burçları. Kendilerini takdir ederken başkalarından da takdir görmek isterler. Olumsuz eleştirilere tahammülleri yoktur Aslanların. Bu onlar için ciddi bir alınganlık gerekçesidir. Sonrasında mağrur bir ifadeye bürünmez, aksine sert tepkiler gösterebilirler. Eğlencelidir, pozitiftir, paylaşımcıdır Aslanlar. Vereceğinin en iyisini vermeye çalışır sevdiklerine. Aşkta da oldukça cömert insanlardır. Flörtünü şımartır, gezer tozar, hayatı onunla deneyimlemeye bayılırlar. Tek istedikleri sevgi, şefkat ve bol miktarda iltifattır. İlişkinin baskın tarafını oluştururlar. Mutlu bir birliktelik için aşkına kendini adarlar. Gel gör ki sevdiğinden alaycı, küçümseyici sözler duymak yıpratıcıdır onlar için. Ağzının tadı kaçarsa yüzü düşer. Aslan burçlarının partnerleri olumsuz yorumlarını mümkünse kendine saklasın. Aksi takdirde bu özgüvenli kişilerin pençesiyle yüzleşmek zorunda kalırlar.

    BALIK BURCU

    BALIK BURCU
    Naif ve duygusal mizacı kötü yorumlara gelemez. Koç veya Aslanlar gibi sinirlenmez ama kırılırlar. Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlardan değildir Balıklar. Bazen ufak bir konuyu bile kafaya taktıklarından uykuları kaçabilir. Kibar ve hoşgörülü yaklaşımlarıyla bazen kırıldıklarını fark edemezsiniz bile. Aşkta reddedilmeye gelemediklerinden ilk adımı atmaya cesaret edemezler. Utangaç ve çekingen yaklaşımları bazen karşı tarafı beklemekten yorabilir. Hislerine karşılık bulamamasının sebebi ego değil, bu sıkıntıyla baş edemeyeceği kaygısından kaynaklanır. Aşka bu derece değer veren insanların yürek sızıları derin olur. Toplum içerisinde de medeniyetten uzak yaklaşımlı insanlara aynı seviyesizlikle karşılık vermezler. Karşılarındaki kim olursa olsun onları kazanmaya çalışırlar. Buna rağmen aynı kaba tavırlara maruz kalırlarsa çok bozulurlar. İyi niyetlerinin suiistimal edilmesi canlarını sıkar. Fazlasıyla alındıkları durumlarda ağlayarak deşarj olurlar.
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    Anahtar Kelimeler:
    Aslan burcu Balık burcu Yengeç burcu Astroloji alara ilik
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