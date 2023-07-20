HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Orman yangınlarına karşı Özel Harakat timleri görevde! Uludağ'da devriyeye başladılar, piknikçiler bölgeden uzaklaştırılıyor

Orman yangınlarına karşı Özel Harakat timleri görevde! Uludağ'da devriyeye başladılar, piknikçiler bölgeden uzaklaştırılıyor

20.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde orman yangınlarına sebep oluyor. Bursa’da Polis Özel Harekat Timleri, muhtemel orman yangınlarına karşı Uludağ’da devriye atmaya başladı. Drone destekli devriyede, çevre kontrolü yapılıyor, mangal için bölgeye gelen piknikçiler bölgeden uzaklaştırılıyor.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çoğalan orman yangınlarına karşı Uludağ’da önlemler artırıldı.

BÖLGEYE GELEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Bursa Valiliği ormanlara ve milli parklara piknik ve mangal yakmak amaçlı girişleri yasakladı.

30 EYLÜL'E KADAR YASAK!

30 EYLÜL'E KADAR YASAK!

Dün yapılan açıklamada, “Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır.” denildi.

ÖZEL HAREKAT DEVRİYEYE BAŞLADI

ÖZEL HAREKAT DEVRİYEYE BAŞLADI

Bu açıklama sonrası Uludağ’da Polis Özel Harekat timleri devriyeye başladı.

Son zamanlarda artan hava sıcaklığı ve vatandaşların bıraktıkları atık malzemelerden dolayı çıkan orman yangınlarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı tedbir aldı.

Polis Özel Harekat timleri, Uludağ’da devriye atıp, drone ile havadan keşif yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını Uludağ Özel Harekat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Umre sitemi! "Kimsenin parasıyla..."

Umre sitemi! "Kimsenin parasıyla..."

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.