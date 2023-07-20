Orman yangınlarına karşı Özel Harakat timleri görevde! Uludağ'da devriyeye başladılar, piknikçiler bölgeden uzaklaştırılıyor

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çoğalan orman yangınlarına karşı Uludağ’da önlemler artırıldı.
Bursa Valiliği ormanlara ve milli parklara piknik ve mangal yakmak amaçlı girişleri yasakladı.
Dün yapılan açıklamada, “Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır.” denildi.
Bu açıklama sonrası Uludağ’da Polis Özel Harekat timleri devriyeye başladı.
Son zamanlarda artan hava sıcaklığı ve vatandaşların bıraktıkları atık malzemelerden dolayı çıkan orman yangınlarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı tedbir aldı.
Polis Özel Harekat timleri, Uludağ’da devriye atıp, drone ile havadan keşif yaptı.