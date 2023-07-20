Orman yangınlarına karşı Özel Harakat timleri görevde! Uludağ'da devriyeye başladılar, piknikçiler bölgeden uzaklaştırılıyor

30 EYLÜL'E KADAR YASAK!

Dün yapılan açıklamada, “Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır.” denildi.