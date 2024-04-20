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    4. Ormandan topladılar, pazarda sattılar: Kilo fiyatı yarım altınla yarışıyor! 1 tanesi 1 kilo et kadar proteinli

    Ormandan topladılar, pazarda sattılar: Kilo fiyatı yarım altınla yarışıyor! 1 tanesi 1 kilo et kadar proteinli

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.04.2024 07:39
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    Fethiye’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde Kuzugöbeği mantarı satışa sunuldu. Faydaları saymakla bitmeyen Kuzugöbeği mantarının kilosu Bin 500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satıldı. Kuzugöbeği (Morchella esculenta), Morchellaceae familyasından, yenilebilen bir mantar türüdür. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunur, özellikle orman yangınlarında sonra sıkça rastlanır.

    Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Üzümlü Muhtarlığı ve Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluşurken, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi. Festivalin dikkat çeken ürünlerinden olan kuzugöbeği mantarı fiyatıyla da şaşırtıyor. Kilosu Bin 500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satılan kuzugöbeği fiyatı adeta yarım altınla yarışıyor. Et yerine geçebilecek kadar protein dolu olduğu bilinen kuzugöbeği mantarı tam bir vitamin ve mineral deposu. İşte detaylar...

    Vitrin

    Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken, dastar ve hediyelik eşya stantları kuruldu.

    Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu “Dastar bezi”, yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu

    Mahalle sakinleri ormandan topladıkları taze kuzugöbeği mantarı ise kilosu Bin 500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satıldı.

    Her gün dolu dolu geçmesi beklenen festival kapsamında davul zurna ve delbek şovları, bando gösterisi, Yeşilüzümlü İlkokulu halk oyunları gösterileri, Sirtaki ve Ege dansları gösterisi, çeşitli yarışmalar, fotoğraf sergileri yer alacak. Etkinlikler; çocuk oyunları ve dans yarışmalarıyla devam edecek.

    SAKİLER VE SAYKOLAR SAHNE ALACAK

    SAKİLER VE SAYKOLAR SAHNE ALACAK

    Festivalin ikinci gününde sabah antik kent Kadianda’ya yürüyüş, öğleden sonra ise yemek yarışması yapılacak. Cumartesi günü etkinlikler çocuk oyunları, dans yarışmaları ile devam edecek. Cumartesi akşamı saat: 21.00’de Sakiler Grubu sahne alacak. Festivalin son günü çocuk oyunları ile dans yarışmalarının yapılacağı festivalde Dağların Sultanları, Beşkaza’nın Sultanları, Sirtaki ve Ege Dans grubu, Kırgızistan Darikan dans grubu performans gerçekleştirecekler. Festival, Pazar akşamı saat: 21.00’de Sakiler ve Saykolar Grubu'nun sahne alacağı konserle sona erecek. (İHA)

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    kuzugöbeği kuzugöbeği mantarı mantar
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