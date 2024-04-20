Ormandan topladılar, pazarda sattılar: Kilo fiyatı yarım altınla yarışıyor! 1 tanesi 1 kilo et kadar proteinli

Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Üzümlü Muhtarlığı ve Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluşurken, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi. Festivalin dikkat çeken ürünlerinden olan kuzugöbeği mantarı fiyatıyla da şaşırtıyor. Kilosu Bin 500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satılan kuzugöbeği fiyatı adeta yarım altınla yarışıyor. Et yerine geçebilecek kadar protein dolu olduğu bilinen kuzugöbeği mantarı tam bir vitamin ve mineral deposu. İşte detaylar...

