Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılıyordu! Alımlı giyinmek isteyenler tercih ediyor '4. kuşaktan devam etmekteyim'

Kutnu kumaşı, tarihte olduğu kadar bugün de önemini koruyor. Gaziantep’te kutnu kumaşı dokumaya devam eden 60 yıllık usta Abdulkadir Mekki, 4 kuşaktır bu mesleği geleceğe taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş kutnu kumaşının kültürünü yaşatmak için çaba sarf eden Mekki, bu kumaşı İngiltere, Fransa ve İspanya’ya ihraç ediyor. Kutnu kumaşı, bugün çantadan, ayakkabı, kravat, ferace, nevresim takımları ve mobilyaya kadar her alanda kullanılan bir kumaş haline geldi. Kutnu kumaşı, kalitesi, şıklığı ve parlaklığı ile alımlı giyinmek isteyenlerin tercihi oluyor.