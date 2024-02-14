Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılıyordu! Alımlı giyinmek isteyenler tercih ediyor '4. kuşaktan devam etmekteyim'

Kutnu kumaşı, tarihte olduğu kadar bugün de önemini koruyor. Gaziantep’te kutnu kumaşı dokumaya devam eden 60 yıllık usta Abdulkadir Mekki, 4 kuşaktır bu mesleği geleceğe taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş kutnu kumaşının kültürünü yaşatmak için çaba sarf eden Mekki, bu kumaşı İngiltere, Fransa ve İspanya’ya ihraç ediyor. Kutnu kumaşı, bugün çantadan, ayakkabı, kravat, ferace, nevresim takımları ve mobilyaya kadar her alanda kullanılan bir kumaş haline geldi. Kutnu kumaşı, kalitesi, şıklığı ve parlaklığı ile alımlı giyinmek isteyenlerin tercihi oluyor.
Gaziantep yöresel kutnu kumaşların 4 kuşaktan beri devam ettirdiğini anlatan Abdulkadir Mekki, “Aile olarak 4. kuşaktan devam etmekteyim. Gaziantep yöresel kutnu kumaşları unutulmaya yüz tutmuş kumaşların, imalatı ve üretimini yapmaktayım. Ve aynı zamanda yeni neslin gelişmesi için eğitim veriyoruz. Kutnu kumaş, kutundan türemiş bir kelimedir. Kotun yani pamuk ve ipeğin birleşiminden elde edilen kumaş türüdür. Kendi aralarında değişik isimler aldı. Her kumaşı adı ve hikayesi vardır. Çin’den Anadolu’ya seyahatinde gelerek Selçuklular döneminde Anadolu Selçukluları Konya’da bulan onlardır. Daha sonra Osmanlı’ya ve ardından Türkiye’ye kadar gelmiştir” dedi.
Kutnu kumaşın ülkeyi temsil eden bayrakta da kullanıldığını belirten Mekki, “Bebek doğar ve büyüyünceye kadar kutnu kumaşından giyer. Genç kızların çeyizlik kıyafetleri. Genç damatların pijamaları. Döşek, minder konusunda kullanılır. Bir ülkeyi temsil eden bayrak kumaşıdır. Orduyu temsil eden sancak kumaşıdır. Düz satenler, saten örgüleri, çiçekli ve saten atlas grubu. Günlük hayatta kullanılan meydaniye kumaşı vardır. Bunlar çok sağlam ve daha dayanıklıdır” ifadelerine yer verdi.
Kutnu kumaşının üretim sorunlarına da değinen Mekki, “Kendine göre meslek hastalıkları var. Üretim konusunda problemimiz var. Üniversite mezunu gençler bu işe ilgi duymuyor. Sebebi ise maddi açıdan sıkıntı yaşıyorlar” dedi.
Yurt dışına satış yaptıklarını aktaran Mekki, “Kültürel boyutta çalışıyoruz. Bu kumaşlar dünyanın her yerinde mevcut. İspanya daha canlı kumaşalar kullanır. Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede kullanılıyor. Hatta atalarımız İngiltere’de kraliyet ailesine kutnu kumaşlardan ürünler yapmış” ifadelerini kullandı.
Kutnu kumaşın kültürel miras olduğunu belirten Mekki, “Kutnu kumaş bizim kültürel mirasımız. Yüz yıllardır kullandığımız kumaşlar. Sağlık açısından çok sağlıklı yazın serin, kışın sıcak tutan, teri çeker ve çok rahat bir kumaştır” şeklinde konuştu.