ÖZEL | İstanbul'daki kilise saldırısının perde arkası! Abdullah Ağar, "Çok ilginç şeyler var" diyerek açıkladı, Şahintepe Mahallesi detayı...

MYNET ÖZEL - İstanbul’daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısı geniş yankı uyandırdı. DEAŞ'lı iki teröristin düzenlediği silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybederken, saldırının görüntüleri dehşete düşürmüştü. İki teröristin kapısını açarak içeriye aldığı Cihan'ı öldürdüğü sonrasında ise silahlarının tutukluk yaptığı ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı iki terörist 12 saat geçmeden düzenlenen operasyonla yakalandı.

POLONYA BAŞKONSOLOSU DA KİLİSEDEYDİ

Söz konusu saldırı tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Polonya plakalı bir aracı kullanması ve saldırının düzenlendiği sırada kilisede Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da olması gündem oldu.

ŞAHİNTEPE MAHALLESİ DETAYI

Kilise saldırganlarının Başakşehir'de yakalanmış olması ise başka bir detayı akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıllarda sık sık terör operasyonlarıyla gündeme gelen aynı bölgedeki Şahintepe Mahallesi'nde yeni bir hareketlilik mi olduğu sorusu gündem oldu.

Peki kilise saldırısında hedef Polonya İstanbul Başkonsolosu muydu? Saldırının mesajı ve zamanlamasının önemi ne? Şahintepe Mahallesi tesadüf mü?

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, saldırının perde arkasını Mynet.com'a anlattı, perde arkasında yaşananlara dikkat çekti.

HEDEF BAŞKONSOLOS MUYDU?

"Bir başkonsolosun bulunduğu yere bir saldırı düzenlenmesi son derece önemli. Ancak başkonsolosun bilinçli bir şekilde hedef alınıp alınmadığını henüz bilmiyoruz. Bu bir rastlantı da olabilir. Bilinçli bir kasıt da olabilir." diyen Ağar, diğer ayrıntılara ve saldırının zamanlamasına dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETİNİ KURCALAYAN BİR BOYUTU DA VAR"

"İşin ilginç detayları var. Bir; İtalya Kilisesi. Bu da başka bir mesaj olabilir. Çünkü İtalya Başbakanı'nın Türkiye ziyareti de söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Bir de Türkiye'nin IŞID'le ilgili hassasiyetini kurcalayan bir boyutu var." ifadelerini kullanan Ağar, 7 Ekim saldırılarını işaret etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE BU FIRSATLARI SUNABİLİYOR"

Şahintepe Mahallesi detayıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ağar, "Bu tür yapılar dikkat çekmeden faaliyetlerini sürdürebilecekleri sosyolojik alanları ararlar. Bu açıdan terör örgütlerinin bir şekilde kendilerini gizleyebilecek ortamlara ihtiyaçları var. Bu tarz alanlar terör örgütlerine bu fırsatları sunabiliyor." diye konuştu.

Ağar'ın Mynet'e yaptığı açıklamalar şöyle;



