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  4. Paraşütle gökyüzünde kahvaltı keyfi yapmıştı! Bu kez ölümden döndü

Paraşütle gökyüzünde kahvaltı keyfi yapmıştı! Bu kez ölümden döndü

03.02.2024 20:42 | Son Güncelleme:
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Gökyüzünde kahvaltı keyfi ölümle sonuçlanıyordu. Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, önceki gün özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşıyla birlikte gökyüzünde kahvaltı yaptı. İkinci gösterisi olan çift katlı ranzayla yamaç paraşütü yapmaya çalışırken yere çakılan paraşütçü, ölümden döndü.

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu kahvaltı keyfi yaparken canından oluyordu. Yamaç paraşütü pilotu 32 yaşındaki Hasan Kaval ile arkadaşı, önceki gün paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine kente gelen Kaval ve arkadaşı, kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları, sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.

Kaval’ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ikinci gösterisi ise paramotora bağladıkları çift katlı ranzayla uçmak oldu.

DEVRİLEREK YERE ÇAKILIP PARÇALANDI!

DEVRİLEREK YERE ÇAKILIP PARÇALANDI!

Paramotor bir süre gittikten sonra havalanmaya başlamadan devrilerek yere çakılıp parçalandı. Kaval herhangi bir yara almadan kazayı atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan yamaç paraşütü kayak
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