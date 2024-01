Playboy'un patronu Hugh Hefner'ın eşiydi! Vefatından 7 yıl sonra yaptığı itiraflarla dünya onu konuşuyor... "Bir bedeli vardı"

2017 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Playboy kurucusu Hugh Hefner'in kendisinden 60 yaş küçük eşi Crystal Hefner'in sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Henüz 21 yaşındayken Hefner ile partiler düzenlediği malikanede tanıştığını itiraf eden Crystal Hefner, "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Sadece İyi Şeyler Söyle: Playboyda Hayatta Kalmak ve Kendini Bulmak)" isimli kitabının satışa çıkmasından önce Hefner'in ünlü malikanesinde yaşadıklarını anlattı.