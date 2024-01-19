Playboy'un patronu Hugh Hefner'ın eşiydi! Vefatından 7 yıl sonra yaptığı itiraflarla dünya onu konuşuyor... "Bir bedeli vardı"

2017 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Playboy kurucusu Hugh Hefner'in kendisinden 60 yaş küçük eşi Crystal Hefner'in sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Henüz 21 yaşındayken Hefner ile partiler düzenlediği malikanede tanıştığını itiraf eden Crystal Hefner, "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Sadece İyi Şeyler Söyle: Playboyda Hayatta Kalmak ve Kendini Bulmak)" isimli kitabının satışa çıkmasından önce Hefner'in ünlü malikanesinde yaşadıklarını anlattı.
2008 yılında Playboy Malikanesi'ne davet edildiğini söyleyen Crystal Hefner, birkaç ay sonra ise Playboy patronuyle ilişkisinin başladığını itiraf etti. Diğer kızların arasından Hefner tarafından seçilmenin kendisini özel hissettirdiğini söyleyen Crystal Hefner, "O zamanlar zirvede olduğumu sanıyordum. Eğer onun sevdiği her şeyi seviyorsam ve yapmamı istediği her şeyi yapıyorsam, o zaman favori benimdim. Ben de dediği her şeyi eksiksiz bir şekilde yerine getirdim. Ona hiçbir zaman aşık olmadım adeta kendimi kaybetmiş gibiydim" dedi.
2010 yılının Noel arifesinde Hefner'in kendisine evlilik teklifi ettiğini anlatan Crystal Hefner, "Evlilik konusunda çok kaygılıydım. Başlangıçta kabul ettim. 2011 yılında düğünden sadece beş gün önce yüzüğü attım ve Dr. Phil'in oğlu Jordan McGraw olan ilişkime geri döndüm. Malikaneden uzaklaşmıştım ama 31 Aralık 2012 her şey başa döndü ve biz evlendik" diye konuştu.
Evlendikten sonra gizemli ve güç dengesizliklerinin olduğu bir dünyanın içine adım attığını fark ettiğini belirten Crystal Hefner, "Düzenli olarak harçlık veriyordu. Gerçekten büyük bir güç dengesizliğiyle karşı karşıya olduğumu fark ettim. Her şeyin bir bedeli vardı. Ojelerimizin renklerine bile karar veriliyordu. Saçlarımı sürekli boyatmak zorunda kalırdım. Çünkü Hefner doğal renklerden hoşlanmazdı. Ama bazı nedenlerden dolayı bunların hepsinin normal olduğunu ve Hef'in gözünde güzel görünmenin anlamının bu olduğunu düşündüm." dedi.
Akşam saat 18.00'da sokağa çıkma yasağının getirildiğini ve Hefner'in ünlü seks partilerine evliliği boyunca katılmak zorunda kaldığını söyleyen Crystal Hefner, "Yatak odamızda aynı anda kaç kişinin bulunduğunu bilmiyorum ama çok fazla. Oldukça kötü. ‘Ah, şimdi sıra sende’ derdik. Aslında kimse orada olmak istemiyordu ama sanırım Hef böylece hâlâ 40’lı yaşlarında olduğunu düşünüyordu ve o geceler, insanlar, malikane bu fikri güçlendirdi" ifadelerini kullandı.