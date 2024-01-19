Playboy'un patronu Hugh Hefner'ın eşiydi! Vefatından 7 yıl sonra yaptığı itiraflarla dünya onu konuşuyor... "Bir bedeli vardı"

2008 yılında Playboy Malikanesi'ne davet edildiğini söyleyen Crystal Hefner, birkaç ay sonra ise Playboy patronuyle ilişkisinin başladığını itiraf etti. Diğer kızların arasından Hefner tarafından seçilmenin kendisini özel hissettirdiğini söyleyen Crystal Hefner, "O zamanlar zirvede olduğumu sanıyordum. Eğer onun sevdiği her şeyi seviyorsam ve yapmamı istediği her şeyi yapıyorsam, o zaman favori benimdim. Ben de dediği her şeyi eksiksiz bir şekilde yerine getirdim. Ona hiçbir zaman aşık olmadım adeta kendimi kaybetmiş gibiydim" dedi.