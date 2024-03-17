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  4. Polis 'dur' dedi, kovalamaca başladı... Otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı

Polis 'dur' dedi, kovalamaca başladı... Otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı

17.03.2024 07:16
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İstanbul Bahçelievler'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı. Arıza yapan otomobili terk ederek yaya olarak kaçan 2 kişiden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler'deki olay, saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız olarak seyir halinde olan bir otomobili fark eden polis ekipleri, aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

KOVALAMACA BAŞLADI

KOVALAMACA BAŞLADI

Uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başlayan otomobil kasisten geçtiği sırada arıza yaptı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine otomobili terk eden şüpheli 2 kişi, yaya olarak uzaklaşmaya başladı.

Polis ekipleri kaçan 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli ise izini kaybettirdi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR BULUNDU

UZUN NAMLULU SİLAHLAR BULUNDU

Polis, şüphelilerin terk ettiği otomobilde yaptığı incelemede uzun namlulu silah buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra silahlar ve otomobil detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silah
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