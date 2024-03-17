Polis 'dur' dedi, kovalamaca başladı... Otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı

Bahçelievler'deki olay, saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız olarak seyir halinde olan bir otomobili fark eden polis ekipleri, aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

