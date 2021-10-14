POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında gerekli sorgulamaları "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden sağlayabilirsiniz. İşte merak edilenler...

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra elektronik ortamdan açıklanacak.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç bu hafta cuma gününe dek belli olması bekleniyor.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR? Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır.