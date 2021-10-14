HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

14.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27. Dönem Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 15 Şubat 2021'de, 8 bin polis alımı için POMEM sınavı gerçekleştirilmişti. Polis adayları yazılı sınavın ardından sözlü mülakat gerçekleştirmişti. İşte 2021 POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında gerekli sorgulamaları "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden sağlayabilirsiniz. İşte merak edilenler...

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra elektronik ortamdan açıklanacak.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç bu hafta cuma gününe dek belli olması bekleniyor.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır.
Eğer adayın başarı sıralaması eşit ise sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.