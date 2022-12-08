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  4. Porno izliyorsanız dikkat! Hiperseksüalite: Seks bağımlısı olduğunuzu gösteren 5 işaret

Porno izliyorsanız dikkat! Hiperseksüalite: Seks bağımlısı olduğunuzu gösteren 5 işaret

08.12.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki her iki cinsiyet için de büyük önem taşımaktadır. Araştırmalar düzenli seks hayatı olan kişilerin hem ruhsal hem de bedensel sağlıklarının daha iyi olduğunu bulmuştur. Ancak yapılan seksin de belirli bir dozu vardır. Fazla porno izlemek gibi davranışlar hiperseksüalitenin belirtisi olabilir.

Cinsel olarak kendini ifade eden insanlar genellikle daha güvenli, daha mutlu olarak görülür ve genellikle karşı cinsle daha tatmin edici ilişkilere sahip olma eğilimindedir. Ancak fazla cinsellik bağımlılığı hem kişiye hem de çevresine zarar vermektedir. Hiperseksüalite denilen bu bağımlılık kişi artık cinsel dürtülerini kontrol edemediğinde ortaya çıkar.

HİPERSEKSÜALİTE NEDEN OLUR?

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  • Genetik bir yatkınlık
  • Travma
  • Cinsel istismar
  • Çevresel bir stres etkeni
  • Seks kaygısı ve pornografiye olan aşırı ilgi durumu
  • Hipertiroidizm- Tiroid bezi aşırı aktifse bu durum cinsel arzuların kontrolden çıkmasına neden olabilir.
  • Temporal lob bozukluğu ve epilepsi - Beynin temporal lobundaki durumlar nemfomani ile ilişkilendirilmiştir.
  • Yumurtalık kistleri - Östrojenik büyüme nedeniyle, bazı yumurtalık kistleri aşırı duyarlılığa neden olabilir. Bu durum sağlıksız seviyelere yükselebilecek östrojen artırma libidosunda bir artışa neden olabilir.

SEKS BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

DÜZENLİ SEKS YETERSİZ GELİYORSA

DÜZENLİ SEKS YETERSİZ GELİYORSA
Bugünlerde alışılmış sevişme rutinini çok sıkıcı buluyorsunuz. Denemeye, yeni şeyler denemeye ve yeni uyaranlar aramaya ihtiyaç vardır. Pek çok çift, cinsel yaşamlarını renklendirmek için buna benzer şeylere düşkündür, ancak bu ihtiyaç zorlayıcıysa ve sizin çirkin şeyler yapmanıza neden oluyorsa, bunlar seks bağımlılığının belirtileridir. Mesela rol yapma iyi bir fikir olabilir ama eğer sallanmayı düşünüyorsanız o zaman bir problem var demektir.

PORNO BAĞIMLILIĞI

PORNO BAĞIMLILIĞI
Rahatlamak ya da sadece kendinizi şımartmak için sık sık başvurduğunuz büyük bir pornografi zulanız varsa, bu kesin bir bağımlılık belirtisidir.

SÜREKLİ CİNSELLİĞİ DÜŞÜNÜYORSANIZ

SÜREKLİ CİNSELLİĞİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
İki cins arasında erkeklerin kadınlardan daha çok seks düşündüğü söylenir. Ama ne sıklıkla çok fazladır? Bunun için kesin bir kılavuz yoktur, ancak iş gibi başka şeylere odaklanmanız gerektiğinde veya aileniz veya arkadaşlarınızla vakit geçirirken aklınızda seks varsa, bu seks bağımlılığının ilk göstergesi olabilir.

SÜREKLİ CİNSEL MALZEME ARIYORSANIZ

SÜREKLİ CİNSEL MALZEME ARIYORSANIZ
Seks, çeşitli ortamlarda güçlü bir temsile sahiptir. Gazeteler, web siteleri, dergiler, müzik, filmler ve televizyon olsun. Seks bağımlıları genellikle bulabildikleri her yerde cinsel içerik ararlar. Örneğin, bir kadın dergisini sadece seksle ilgili makaleleri okumak için alabilirler veya filmlerde veya müzik videolarında mahrem veya müstehcen sahneler göründüğünde daha fazla heyecanlanabilirler. Bir sevişme sahnesinde tahrik olmadan oturabiliyorsanız veya cinsel içerik arama gereği duymuyorsanız, o zaman iyi durumdasınız demektir.

CİNSEL DAVRANIŞ KURALLARINA UYAMIYORSANIZ

CİNSEL DAVRANIŞ KURALLARINA UYAMIYORSANIZ
Seks bağımlıları genellikle sırf zorlamadan aldatmaya eğilimlidirler. Bu planlıdır, proaktiftir ve buna müsamaha gösteren kişi sonuçları çok az önemser. Sırf bu dürtüyü tatmin etmek için ilişkilerini riske atmaya hazırlar. Güçlü bir cinsel dürtüye sahip olabilirsiniz, ancak bu sizi birden fazla partner aramaya itiyorsa, o zaman ciddi bir şekilde eşinizle kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız demektir, bunu takip edecek pek çok duygusal travmadan bahsetmiyoruz bile.
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