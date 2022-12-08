Porno izliyorsanız dikkat! Hiperseksüalite: Seks bağımlısı olduğunuzu gösteren 5 işaret

Cinsel olarak kendini ifade eden insanlar genellikle daha güvenli, daha mutlu olarak görülür ve genellikle karşı cinsle daha tatmin edici ilişkilere sahip olma eğilimindedir. Ancak fazla cinsellik bağımlılığı hem kişiye hem de çevresine zarar vermektedir. Hiperseksüalite denilen bu bağımlılık kişi artık cinsel dürtülerini kontrol edemediğinde ortaya çıkar. HİPERSEKSÜALİTE NEDEN OLUR? Genetik bir yatkınlık

Travma

Cinsel istismar

Çevresel bir stres etkeni

Seks kaygısı ve pornografiye olan aşırı ilgi durumu

Hipertiroidizm- Tiroid bezi aşırı aktifse bu durum cinsel arzuların kontrolden çıkmasına neden olabilir.

Temporal lob bozukluğu ve epilepsi - Beynin temporal lobundaki durumlar nemfomani ile ilişkilendirilmiştir.

Yumurtalık kistleri - Östrojenik büyüme nedeniyle, bazı yumurtalık kistleri aşırı duyarlılığa neden olabilir. Bu durum sağlıksız seviyelere yükselebilecek östrojen artırma libidosunda bir artışa neden olabilir.

SEKS BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

DÜZENLİ SEKS YETERSİZ GELİYORSA Bugünlerde alışılmış sevişme rutinini çok sıkıcı buluyorsunuz. Denemeye, yeni şeyler denemeye ve yeni uyaranlar aramaya ihtiyaç vardır. Pek çok çift, cinsel yaşamlarını renklendirmek için buna benzer şeylere düşkündür, ancak bu ihtiyaç zorlayıcıysa ve sizin çirkin şeyler yapmanıza neden oluyorsa, bunlar seks bağımlılığının belirtileridir. Mesela rol yapma iyi bir fikir olabilir ama eğer sallanmayı düşünüyorsanız o zaman bir problem var demektir.

PORNO BAĞIMLILIĞI Rahatlamak ya da sadece kendinizi şımartmak için sık sık başvurduğunuz büyük bir pornografi zulanız varsa, bu kesin bir bağımlılık belirtisidir.

SÜREKLİ CİNSELLİĞİ DÜŞÜNÜYORSANIZ İki cins arasında erkeklerin kadınlardan daha çok seks düşündüğü söylenir. Ama ne sıklıkla çok fazladır? Bunun için kesin bir kılavuz yoktur, ancak iş gibi başka şeylere odaklanmanız gerektiğinde veya aileniz veya arkadaşlarınızla vakit geçirirken aklınızda seks varsa, bu seks bağımlılığının ilk göstergesi olabilir.

SÜREKLİ CİNSEL MALZEME ARIYORSANIZ Seks, çeşitli ortamlarda güçlü bir temsile sahiptir. Gazeteler, web siteleri, dergiler, müzik, filmler ve televizyon olsun. Seks bağımlıları genellikle bulabildikleri her yerde cinsel içerik ararlar. Örneğin, bir kadın dergisini sadece seksle ilgili makaleleri okumak için alabilirler veya filmlerde veya müzik videolarında mahrem veya müstehcen sahneler göründüğünde daha fazla heyecanlanabilirler. Bir sevişme sahnesinde tahrik olmadan oturabiliyorsanız veya cinsel içerik arama gereği duymuyorsanız, o zaman iyi durumdasınız demektir.