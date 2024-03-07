Porsche ve ATV'nin son hali dehşeti gözler önüne serdi! Türkiye bu kazayı konuşuyor... Yazar Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçmıştı

Eyüpsultan'da geçtiğimiz Cuma günü korkunç bir kaza meydana geldi. Cuma gecesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı. O sırada Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetmişti. Korkunç kaza sonrası araç sürücüsü ortadan kaybolurken, söz konusu kişinin yazar Eylem Tok'un oğlu 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un olduğu belirlendi.