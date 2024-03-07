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  4. Porsche ve ATV'nin son hali dehşeti gözler önüne serdi! Türkiye bu kazayı konuşuyor... Yazar Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçmıştı

Porsche ve ATV'nin son hali dehşeti gözler önüne serdi! Türkiye bu kazayı konuşuyor... Yazar Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçmıştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2024 16:28
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Türkiye'nin konuştuğu Eyüpsultan'daki kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un neden olduğu kazada evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, Tok ve oğlu Mısır'a kaçtığı belirlenmişti. Kazaya Porsche ve ATV'nin son hali ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Eyüpsultan'da geçtiğimiz Cuma günü korkunç bir kaza meydana geldi. Cuma gecesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı. O sırada Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetmişti. Korkunç kaza sonrası araç sürücüsü ortadan kaybolurken, söz konusu kişinin yazar Eylem Tok'un oğlu 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un olduğu belirlendi.


ChefGPT

Kaza sonrası olay yerine gelen annesi Eylem Tok ile birlikte Timur Cihantimur'un saat 02.00 sıralarında ise İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenilmişti.

MISIR'A KAÇMIŞLARDI

MISIR'A KAÇMIŞLARDI

Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri ortaya çıkmıştı.

KAMERALARA YANSIDI

KAMERALARA YANSIDI

Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

KIRMIZI BÜLTEN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Gelişmeler çerçevesinde Mısır’a kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eylem Tok
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