Porsche ve ATV'nin son hali dehşeti gözler önüne serdi! Türkiye bu kazayı konuşuyor... Yazar Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçmıştı

Eyüpsultan'da geçtiğimiz Cuma günü korkunç bir kaza meydana geldi. Cuma gecesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı. O sırada Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetmişti. Korkunç kaza sonrası araç sürücüsü ortadan kaybolurken, söz konusu kişinin yazar Eylem Tok'un oğlu 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un olduğu belirlendi.
Kaza sonrası olay yerine gelen annesi Eylem Tok ile birlikte Timur Cihantimur'un saat 02.00 sıralarında ise İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenilmişti.
Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri ortaya çıkmıştı.
Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.
Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenilmişti.
Gelişmeler çerçevesinde Mısır’a kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.