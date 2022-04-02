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Portakaldan daha fazla C vitamini içerir: Çilek mevsimi geldi! Ağrıyı dindirir, kan şekerini düşürür...

02.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilek yemenin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Kalp sağlığından kan şekerini düşürmeyen, kilo vermeyi desteklemekten ağrı dindirmeye birçok faydası bulunmaktadır. Vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan çilek, Nisan ayında yeni yeni çıkmaya başlar Mayıs ayında ise en lezzetli halini alır. İşte çileğin sağlığa faydaları...

Çilekler genellikle diğer tatlı ve pastaları süslemek için kullanılır. Çilek, vücuda çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek mineraller ve vitaminlerle yüklüdür. İlkbaharın heyecanla beklenen meyvesi olan çilek, portakaldan bile daha fazla C vitamini içermektedir. Cildi gençleştirip, yenilediği özelliğiyle bilinen çilek meyvesi, mayıs ayında tezgahlarda yer almaya başlar.

ÇİLEĞİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Lezzetli tadıyla gönüllerde taht kuran çilek, aynı zamanda vitamin ve minerallerle yüklüdür. Antioksidan deposu olan çilek ağrıyı hafifletir, kan şekerini düşürür ve vücudun kardiyovasküler sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sağlık uzmanları, çileği düşük kalorili bir meyve yapan kolesterol, yağ veya sodyum içermediğini söylüyor.
Çilek, içeriğinde bulunan potasyum ve C vitamini sayesinde kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.
Çilek, içeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklara karşı korur. Sindirimi kolaylaştırır, iltihap önleyici enzimler ve antioksidanlar içerir.
Çilekler, lifler de dahil olmak üzere çeşitli besinlerle yüklüdür. Aynı zamanda büyük oranda su içerir. Bu, daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur.
Çilekler salata veya yoğurtla tüketilebilir. Yulafla birlikte kahvaltılık öğünü olarak da tüketilebilir.
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