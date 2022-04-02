Portakaldan daha fazla C vitamini içerir: Çilek mevsimi geldi! Ağrıyı dindirir, kan şekerini düşürür...

Çilekler genellikle diğer tatlı ve pastaları süslemek için kullanılır. Çilek, vücuda çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek mineraller ve vitaminlerle yüklüdür. İlkbaharın heyecanla beklenen meyvesi olan çilek, portakaldan bile daha fazla C vitamini içermektedir. Cildi gençleştirip, yenilediği özelliğiyle bilinen çilek meyvesi, mayıs ayında tezgahlarda yer almaya başlar.

ÇİLEĞİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Lezzetli tadıyla gönüllerde taht kuran çilek, aynı zamanda vitamin ve minerallerle yüklüdür. Antioksidan deposu olan çilek ağrıyı hafifletir, kan şekerini düşürür ve vücudun kardiyovasküler sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sağlık uzmanları, çileği düşük kalorili bir meyve yapan kolesterol, yağ veya sodyum içermediğini söylüyor.

Çilek, içeriğinde bulunan potasyum ve C vitamini sayesinde kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Çilek, içeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklara karşı korur. Sindirimi kolaylaştırır, iltihap önleyici enzimler ve antioksidanlar içerir.

Çilekler, lifler de dahil olmak üzere çeşitli besinlerle yüklüdür. Aynı zamanda büyük oranda su içerir. Bu, daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur.