Psikolojik test: Hangi resim daha hüzünlü hissettirdi?

İç dünyanızı, duygu ve düşüncelerinizi açığa çıkaran psikolojik testler hem eğlendiriyor hem de öğretici oluyor. Farkındalık bakımında oldukça etkili olan psikolojik teste haberimizden ulaşabilirsiniz.
Özlem duyduğun bir yer var. Gitmek istiyorsun fakat bulunduğun konum buna izin vermiyor. Bu duygu seni içten içe yiyip bitirmiş ve eksik hissetmene neden olmuş.
Düşüncelerinin arasında sıkışıp kalmışsın. Kalbin birçok kez kırılmış belki de bu yüzden hep yalnızlığı tercih etmişsin. Kalbinin sesini dinlemiyorsun artık daha çok mantığın devreye girer olmuş.
Yavaş yavaş iyi hissetmeye başlamışsın fakat o çok sevdiğin kişi ya çok uzakta ya da hayatında değil artık. Yaralarını sarıp yoluna devam etmeyi tercih etmişsin.
Birçok yükün var omzunda. Her şeyi sırtlanmış yol alıyorsun. Bazen çok yorgun bazen de çok yalnız hissediyorsun ama herkes tarafından da çok takdir ediliyorsun.