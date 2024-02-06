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    4. Psikolojik test: Hangi resim daha hüzünlü hissettirdi?

    Psikolojik test: Hangi resim daha hüzünlü hissettirdi?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.02.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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    Psikolojik testler bilinçaltınızda yatan düşüncelerin açığa çıkmasına olanak sağlıyor. Bu psikolojik testte 4 adet resim bulunuyor. Size en hüzünlü gelen resmi seçmeli ve alındaki açıklamasını okumalısınız.

    İç dünyanızı, duygu ve düşüncelerinizi açığa çıkaran psikolojik testler hem eğlendiriyor hem de öğretici oluyor. Farkındalık bakımında oldukça etkili olan psikolojik teste haberimizden ulaşabilirsiniz.

    HANGİ RESİM DAHA HÜZÜNLÜ HİSSETTİRDİ?

    1. RESİM

    1. RESİM

    Özlem duyduğun bir yer var. Gitmek istiyorsun fakat bulunduğun konum buna izin vermiyor. Bu duygu seni içten içe yiyip bitirmiş ve eksik hissetmene neden olmuş.

    2. RESİM

    2. RESİM

    Düşüncelerinin arasında sıkışıp kalmışsın. Kalbin birçok kez kırılmış belki de bu yüzden hep yalnızlığı tercih etmişsin. Kalbinin sesini dinlemiyorsun artık daha çok mantığın devreye girer olmuş.

    3. RESİM

    3. RESİM

    Yavaş yavaş iyi hissetmeye başlamışsın fakat o çok sevdiğin kişi ya çok uzakta ya da hayatında değil artık. Yaralarını sarıp yoluna devam etmeyi tercih etmişsin.

    4. RESİM

    4. RESİM

    Birçok yükün var omzunda. Her şeyi sırtlanmış yol alıyorsun. Bazen çok yorgun bazen de çok yalnız hissediyorsun ama herkes tarafından da çok takdir ediliyorsun.

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    Anahtar Kelimeler:
    psikolojik testler
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