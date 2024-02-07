Psikolojik test: Hangi resmin içinde olmak isterdin? İç dünyanızı ortaya çıkarıyor

Psikolojik testler bilinçaltınızda yatan düşüncelerin açığa çıkmasına olanak sağlıyor. "Hangi resmin içinde olmak isterdin?" testi, görsel seçimlerinizin altında yatan psikolojik dinamikleri gözler önüne seriyor. Bu psikolojik testte 4 adet resim bulunuyor. Siz içinde bulunmak istediğiniz resmi seçmeli ve altındaki açıklamasını okumalısınız.
Aileye karşı duyduğun bir özlem var içinde ya ailenden uzaksın ya da bir aile kurmak çok istiyorsun. Mutlu olabilmen için ailene ihtiyacın var çünkü bir yanın hep eksik gibi.
İçinde bulunduğun dünyadan çok sıkılmışsın. Her şeyin arasında sıkışıp kalmışsın. Bir çuval gibi sırtlanmışsın tüm dertlerini artık bir köşeye bırakıp uzaklaşmak kendi başına bir dünya kurmak istiyorsun.
Yapmaman gereken şeyler bazı hatalar yapmışsın. Bu yüzden de çok yargılanmışsın. Arkadaşların ailen sürekli seni baskılıyor ama hatalarından ders çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun fakat bunu görmüyorlar. Bu yüzden de yalnızlığı tercih ediyorsun.
Dünyanın yükü ağır gelmiş omuzlarına. Her yer çok kalabalık her yer de çok ses varSıkışıp kalıyorsun bulunduğun yerdeKendin olmak istiyorsun olamıyorsun. Belki de yalnız kalmaktan korkuyorsun ama artık kendin olma vakti.