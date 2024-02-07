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    4. Psikolojik test: Hangi resmin içinde olmak isterdin? İç dünyanızı ortaya çıkarıyor

    Psikolojik test: Hangi resmin içinde olmak isterdin? İç dünyanızı ortaya çıkarıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.02.2024 09:10 | Son Güncelleme:
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    Bazen iç dünyamızı keşfetmek için basit görünen testler, derin hislerimizi ve isteklerimizi ortaya çıkarabilir. "Hangi resmin içinde olmak isterdin? adlı bu psikolojik test, seçtiğiniz görselin altında yatan duygusal ve psikolojik arzularınızı yansıtıyor. Psikolojik test ve cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Psikolojik testler bilinçaltınızda yatan düşüncelerin açığa çıkmasına olanak sağlıyor. "Hangi resmin içinde olmak isterdin?" testi, görsel seçimlerinizin altında yatan psikolojik dinamikleri gözler önüne seriyor. Bu psikolojik testte 4 adet resim bulunuyor. Siz içinde bulunmak istediğiniz resmi seçmeli ve altındaki açıklamasını okumalısınız.

    İÇİNDE OLMAK İSTEDİĞİN RESİM İÇ DÜNYANI ORTAYA ÇIKARIYOR

    1. RESİM

    1. RESİM

    Aileye karşı duyduğun bir özlem var içinde ya ailenden uzaksın ya da bir aile kurmak çok istiyorsun. Mutlu olabilmen için ailene ihtiyacın var çünkü bir yanın hep eksik gibi.

    2. RESİM

    2. RESİM

    İçinde bulunduğun dünyadan çok sıkılmışsın. Her şeyin arasında sıkışıp kalmışsın. Bir çuval gibi sırtlanmışsın tüm dertlerini artık bir köşeye bırakıp uzaklaşmak kendi başına bir dünya kurmak istiyorsun.

    3. RESİM

    3. RESİM

    Yapmaman gereken şeyler bazı hatalar yapmışsın. Bu yüzden de çok yargılanmışsın. Arkadaşların ailen sürekli seni baskılıyor ama hatalarından ders çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun fakat bunu görmüyorlar. Bu yüzden de yalnızlığı tercih ediyorsun.

    4. RESİM

    4. RESİM

    Dünyanın yükü ağır gelmiş omuzlarına. Her yer çok kalabalık her yer de çok ses varSıkışıp kalıyorsun bulunduğun yerdeKendin olmak istiyorsun olamıyorsun. Belki de yalnız kalmaktan korkuyorsun ama artık kendin olma vakti.

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    Anahtar Kelimeler:
    psikolojik testler Göz
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