Pürüzsüz bir cilde sahip olmamanızın 11 nedeni! Cilt bakımından sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız...

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak pek çok kişinin arzusudur, ancak bazen istenilen sonuçları elde etmek zor olabilir. Cildin durumu, birçok faktörden etkilenebilir ve yanlış alışkanlıklar bu süreci olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer cilt bakım rutininizde bazı hatalar yapıyorsanız veya dikkate almanız gereken bazı önemli faktörleri göz ardı ediyorsanız hemen önlem alabilirsiniz. Pürüzsüz bir cilde sahip olamamanın 11 nedenini haberimizde derledik.
Pürüzsüz bir cilde sahip olmamanızın muhtemel nedenlerinden ilki cilt bakımından sonra diş fırçalamaktır. Bu durum cildinize sürdüğünüz bakım ürünlerinin suyla teması sonucu akıp gitmesine neden olur. Diş fırçlama işleminin cilt bakımının ardından yapılması tavsiye edilir.
Cildin aşırı sıcak suyla yıkanması, damarların genişlemesine neden olur. Yüzde yer alan hassas dokunun hasar görmesine yol açabilir bunun sonucunda da cildin hızlı bir biçimde kurumasına sebep olur.
Yüzümüz de saçlarımız gibi yağlanıyor ve sebum üretiyor. Yastık gece boyu yüzümüzün temas ediyor ve cildinizdeki sebum yastığınıza bulaşıyor. Siz ertesi gün ne kadar temiz ciltle uyursanız uyuyun cildiniz yastığınızdaki sebuma temas edip iltihaplanabilir, sivilcelenebilir hale geliyor. Yastık kılıflarınızı sık yıkamak hatta yıkadıktan sonra ütülemek (sıcak ile bakteri ölümü kolaylaşır) çok fark eder.
Yeterince su içilmediğinde susuz kalan ve kuruyan cilt, egzama gibi bir dizi cilt sorununa daha açık hale gelir. Bol su içmek cildinizi nemlendirir, kuru ciltten kaynaklanan cilt hasarını önler.
Yüzünüze sık sık dokunmak veya ellerinizle yüzünüzü ovuşturmak, bakteri ve kirlerin cilde bulaşmasına neden olabilir.