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    4. Pürüzsüz bir cilde sahip olmamanızın 11 nedeni! Cilt bakımından sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız...

    Pürüzsüz bir cilde sahip olmamanızın 11 nedeni! Cilt bakımından sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.01.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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    Pürüzsüz bir cilt her kadının hayali. Bunun için cilt bakımının yanı sıra beslenme alışkanlıkları, su içme sıklığı ve stressiz bir yaşam gibi faktörlere de dikkat etmek gerekiyor. Cildinize ne kadar iyi bakarsanız bakın bazen gözden kaçırdığınız önemli noktalar olabiliyor. İşte pürüzsüz bir cilde sahip olmak için dikkat edilmesi gereken 11 madde ve detayları...

    Pürüzsüz bir cilde sahip olmak pek çok kişinin arzusudur, ancak bazen istenilen sonuçları elde etmek zor olabilir. Cildin durumu, birçok faktörden etkilenebilir ve yanlış alışkanlıklar bu süreci olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer cilt bakım rutininizde bazı hatalar yapıyorsanız veya dikkate almanız gereken bazı önemli faktörleri göz ardı ediyorsanız hemen önlem alabilirsiniz. Pürüzsüz bir cilde sahip olamamanın 11 nedenini haberimizde derledik.

    PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 11 MADDE

    CİLT BAKIMINDAN SONRA DİŞ FIRÇALAMAK

    CİLT BAKIMINDAN SONRA DİŞ FIRÇALAMAK

    Pürüzsüz bir cilde sahip olmamanızın muhtemel nedenlerinden ilki cilt bakımından sonra diş fırçalamaktır. Bu durum cildinize sürdüğünüz bakım ürünlerinin suyla teması sonucu akıp gitmesine neden olur. Diş fırçlama işleminin cilt bakımının ardından yapılması tavsiye edilir. 

    YÜZÜ SICAK SUYLA YIKAMAK

    YÜZÜ SICAK SUYLA YIKAMAK

    Cildin aşırı sıcak suyla yıkanması, damarların genişlemesine neden olur. Yüzde yer alan hassas dokunun hasar görmesine yol açabilir bunun sonucunda da cildin hızlı bir biçimde kurumasına sebep olur.

    YASTIK KILIFINIZI/YÜZ HAVLUSUNU SIK DEĞİŞTİRMEMEK

    YASTIK KILIFINIZI/YÜZ HAVLUSUNU SIK DEĞİŞTİRMEMEK

    Yüzümüz de saçlarımız gibi yağlanıyor ve sebum üretiyor. Yastık gece boyu yüzümüzün temas ediyor ve cildinizdeki sebum yastığınıza bulaşıyor. Siz ertesi gün ne kadar temiz ciltle uyursanız uyuyun cildiniz yastığınızdaki sebuma temas edip iltihaplanabilir, sivilcelenebilir hale geliyor. Yastık kılıflarınızı sık yıkamak hatta yıkadıktan sonra ütülemek (sıcak ile bakteri ölümü kolaylaşır) çok fark eder.

    YETERİNCE SU İÇMEMEK

    YETERİNCE SU İÇMEMEK

    Yeterince su içilmediğinde susuz kalan ve kuruyan cilt, egzama gibi bir dizi cilt sorununa daha açık hale gelir. Bol su içmek cildinizi nemlendirir, kuru ciltten kaynaklanan cilt hasarını önler.

    SIK SIK YÜZÜNÜZE DOKUNMAK

    SIK SIK YÜZÜNÜZE DOKUNMAK

    Yüzünüze sık sık dokunmak veya ellerinizle yüzünüzü ovuşturmak, bakteri ve kirlerin cilde bulaşmasına neden olabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    cilt Göz
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