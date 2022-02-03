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Regaip Kandili mesajları: 2022 Kısa, uzun, yeni ve resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

03.02.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili mesajları Recep ayının ilk Perşembe gecesi idrak edilen bugünde arkadaş ya da yakınlarının kandilini kutlamak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar için önemli bir yer tutan bu önemli günde birçok kişi yakınlarına kandil mesajı göndermek istiyor. Regaip Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte Regaip Kandili mesajları: 2022 Kısa, uzun, yeni ve resimli Regaip Kandili kutlama mesajları...

Regaip Kandili mesajları 2022 bu mübarek gecenin anlamı ve önemini vurgulamak için eşe, dosta veya akrabaya gönderilebilir. Recep ayının ilk Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nde gönderilebilecek kutlama mesajlarına haberimizde yer verdik. Regaip Kandili mesajları: 2022 Kısa, uzun, yeni ve resimli Regaip Kandili kutlama mesajları ve Regaip Kandili'nin önemine ilişkin detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

Regaip Kandili mesajları 2022 bu mübarek gecenin anlamı ve önemini vurgulamak için eşe, dosta veya akrabaya gönderilebilir. Recep ayının ilk Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nde gönderilebilecek kutlama mesajlarına haberimizde yer verdik.

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin... Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili 2022 kısa kutlama mesajları

Regaip Kandili 2022 kısa kutlama mesajları
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Regaip Kandili 2022 uzun kutlama mesajları

Regaip Kandili 2022 uzun kutlama mesajları
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

Yeni ve resimli Regaip Kandili kutlama mesajları

Yeni ve resimli Regaip Kandili kutlama mesajları
Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller. Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...
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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
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