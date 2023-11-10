RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI 2023! Unutmadık, unutmayacağız! En yeni, etkileyici ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları BURADA!

10 Kasım mesajları bugün WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter (X) ve Threads gibi uygulamalarda paylaşılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde paylaşımda bulunmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. En yeni, etkileyici ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.
Kasım'da aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.
10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.