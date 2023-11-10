RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI 2023! Unutmadık, unutmayacağız! En yeni, etkileyici ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları BURADA!

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.