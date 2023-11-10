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  4. RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI 2023! Unutmadık, unutmayacağız! En yeni, etkileyici ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları BURADA!

RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI 2023! Unutmadık, unutmayacağız! En yeni, etkileyici ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları BURADA!

10.11.2023 06:44 | Son Güncelleme:
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10 Kasım mesajları Atatürk'ü Anma Günü'nde merak edildi. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de vefat etti. Bugün birçok kişi sosyal medya uygulamalarında Atatürk görselli sözler paylaşıp saygı, minnet ve özlemini ifade edecek. En yeni, etkileyici ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte, resimli 10 Kasım mesajları...

10 Kasım mesajları bugün WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter (X) ve Threads gibi uygulamalarda paylaşılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde paylaşımda bulunmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. En yeni, etkileyici ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları...

Günün önemli manşetleri

ATATÜRK'ÜN VEFATININ 85. YIL DÖNÜMÜ İÇİN RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.

Kasım'da aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

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