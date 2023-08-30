RESİMLİ 30 AĞUSTOS MESAJLARI: Atatürk görselli, en güzel, Türk bayraklı tarihin en büyük kahramanlık destanı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı sevinci ve coşkusunu Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları ile WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında paylaşmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Atatürk görselli, en güzel, Türk bayraklı tarihin en büyük kahramanlık destanı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni ve en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene!
Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.
Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz; birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.
Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.
Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.