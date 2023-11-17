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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI 17 KASIM 2023: Anne, baba, eş ve sevgili için en yeni, yazılı, bayraklı, anlamlı ve resimli cuma mesajları BURADA

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 17 KASIM 2023: Anne, baba, eş ve sevgili için en yeni, yazılı, bayraklı, anlamlı ve resimli cuma mesajları BURADA

17.11.2023 06:58 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları resimli, yeni, yazılı ve bayraklı seçenekleriyle bir cuma gününde daha internette yerini aldı. Bugün birçok kişi Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter ve Threads gibi uygulamalarda 'Hayırlı cumalar' sözleri ve görseller paylaşacak. Biz de anne, baba, eş ya da sevgilinizler paylaşmanız için en yeni, yazılı, bayraklı, anlamlı ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için hazırladık. İşte 17 Kasım 2023 tarihine özel, en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları 17 Kasım 2023 Cuma günü internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "İman, ibadet ve ahlak bütünlüğü" olarak belirledi. Cuma namazı İstanbul'da saat 12:54'de, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de 13:01'de kılınacak. Anne, baba, eş ve sevgiliye özel en yeni, yazılı, bayraklı, anlamlı ve resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

Günün önemli manşetleri

WHATSAPP VE INSTAGRAM'DA PAYLAŞABİLECEĞİNİZ EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI! (17 KASIM 2023)

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.
Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.
Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
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